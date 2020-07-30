 

В Генштабе ВСУ рассказали о провокациях России во время учений Sea Breeze 2020

30.07.2020, 15:45, Новости дня

Российская Федерация предпринимала “незначительные” провокации во время проведения военных учений Sea Breeze 2020 в Черном море. Об этом 30 июля в эфире телеканала “Дом” заявил Андрей Ординович, заместитель начальника Главного управления по вопросам военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По его словам, несмотря на то, что украинская сторона заранее анонсировала проведение учений и сообщала об их ходе, военные корабли РФ прибегали к провокациям, которые не несли угрозы национальной безопасности Украины.

“[Россияне] все равно делали маленькие… я бы не сказал, что это были угрозы для нашей национальной безопасности, но провокации были. Например, когда проводилось тактическое маневрирование кораблей, было внедрение в коммуникационный поток информации со стороны российских представителей. Они заявляли, что мы зашли в территориальные воды Российской Федерации, хотя мы проводили учения в юго-западном районе Черного моря – это исключительные территориальные воды Украины”, – отметил Ординович.

Военные учения Sea Breeze 2020 проводились с 20-го по 27 июля. В них участвовали более 20 кораблей и 2 тыс. военнослужащих из Украины, США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции. “Все задачи маневров в Черном море выполнены в полном объеме”, – заявляли в Министерстве обороны Украины по результатам тренировок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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