 

Число заболевших COVID-19 на планете превысило 17 млн

30.07.2020, 15:45, Новости дня

Днем 30 июля число жителей Земли, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, составляет 17 054 819, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Рубеж 16 млн был превзойден утром 26 июля, таким образом, количество заболевших увеличилось на миллион рекордно быстро – за четыре с половиной дня.

Пятерка стран с наибольшим уровнем заболеваемости выглядит так:

– США (4 427 493);

– Бразилия (2 552 265);

– Индия (1 582 028);

– Россия (832 993);

– ЮАР (471 123).

Украина – на 33-м месте (68 794).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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