Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в Минске

30.07.2020, 15:45, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение №302/2020 об изменениях в составе украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Документ опубликован на сайте главы государства.

В соответствии с распоряжением, из состава делегации выведен второй президент Украины Леонид Кучма, возглавлявший украинскую делегацию до 28 июля, и введен первый президент Леонид Кравчук, который займет пост главы делегации.

Комментируя назначение, Кравчук отметил, что Украина и страны Европы, “которые действительно исповедуют принципы международного права, суверенитета, независимости, должны сплотиться вокруг достижения мира в Украине”. “Мы должны искать путь и объединяться”, – сказал он.

Сегодня днем Офис президента Украины распространил видеокомментарий Кравчука, в котором первый президент независимой Украины заявил, что согласился возглавить делегацию Украины в контактной группе.

“Я принял решение: если я смогу (а я этого хочу) что-то сделать, чтобы ускорить наступление мира на Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился”, – отметил Кравчук.