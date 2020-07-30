 

Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в Минске

30.07.2020, 15:45, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение №302/2020 об изменениях в составе украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Документ опубликован на сайте главы государства.

В соответствии с распоряжением, из состава делегации выведен второй президент Украины Леонид Кучма, возглавлявший украинскую делегацию до 28 июля, и введен первый президент Леонид Кравчук, который займет пост главы делегации.

Комментируя назначение, Кравчук отметил, что Украина и страны Европы, “которые действительно исповедуют принципы международного права, суверенитета, независимости, должны сплотиться вокруг достижения мира в Украине”. “Мы должны искать путь и объединяться”, – сказал он.

Сегодня днем Офис президента Украины распространил видеокомментарий Кравчука, в котором первый президент независимой Украины заявил, что согласился возглавить делегацию Украины в контактной группе.

“Я принял решение: если я смогу (а я этого хочу) что-то сделать, чтобы ускорить наступление мира на Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился”, – отметил Кравчук.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / В Германии призвали ужесточить позицию против санкций по «Северному потоку – 2»

06.07 / Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

05.07 / Mercedes-Benz планирует отозвать почти 669 тысяч автомобилей в Китае

25.06 / Москвичам предсказали аномальную жару в субботу

01.07 / Законодатели задают новые вопросы о предполагаемых российских «наградах» за убийства американских солдат

22.07 / Дерипаска сравнил курс Путина с программой Рузвельта

06.07 / Британский министр: решение Лондона по Huawei не «высечено в камне»

23.07 / Украина привлекла $2 млрд по 12-летним еврооблигациям

27.06 / Совместный бренд Geely и Volvo представил новый кроссовер

16.07 / Стало известно о планах раскрыть ТТХ российских вертолетоносцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска