В Генпрокуратуре рассказали о невосполнимом ущербе от коррупции в России

30.07.2020, 15:43, Разное

Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман сообщил, что свыше 40% ущерба от коррупции являются невосполнимыми. Однако ситуация постепенно улучшается.

По словам Буксмана, благодаря изъятию и ареста имущества преступников, а также возвращаемым ими добровольно средствам с начала года удалось возместить около 57,7% причиненного ущерба. За аналогичный период в прошлом году было восполнено лишь 45,2%, сообщает РИА “Новости”.