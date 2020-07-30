 

В Генпрокуратуре рассказали о невосполнимом ущербе от коррупции в России

30.07.2020, 15:43, Разное

Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман сообщил, что свыше 40% ущерба от коррупции являются невосполнимыми. Однако ситуация постепенно улучшается.

По словам Буксмана, благодаря изъятию и ареста имущества преступников, а также возвращаемым ими добровольно средствам с начала года удалось возместить около 57,7% причиненного ущерба. За аналогичный период в прошлом году было восполнено лишь 45,2%, сообщает РИА “Новости”.





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