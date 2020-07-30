 

Модель Хилари Рода впервые стала матерью: имя ребенка, сложные роды и другие подробности

30.07.2020, 15:35, Разное

28 июля известная модель Хилари Рода и ее супруг Шон Эвери впервые стали родителями. Однако на пути к этому событию возникли некоторые осложнения, которые сами Хилари и Шон назвали “драматичным рождением”. Поначалу пара не вдавалась в подробности, но Хилари почти сразу же опубликовала фото с новорожденным малышом и подписала его:

Наш мальчик пришел в этот мир стремительно и довольно агрессивно. Нэш Холлис Эвери родился в 12 часов дня 28 июля. Фото сделал отец.

Фото из Instagram Хилари Роды…… и Шона ЭвериВчера же молодая мама, по-видимому, пришла в себя и решила поделиться с подписчиками своей историей:

Я приняла душ, надела нормальную одежду и чувствую себя перерожденной женщиной. Я все еще в больнице, а Нэш – в отделении интенсивной терапии. Когда он родился, вокруг его шеи была обмотана пуповина, так что ему почти сразу поставили трубки искусственного дыхания, чтобы он не задохнулся. Сейчас они ему уже не нужны, но его продержат в отделении до завтрашнего дня. Он уже чувствует себя просто отлично. Нэш невероятно милый, и скоро мы заберем его с собой домой,- рассказала Хилари в сторис в своем Instagram.

Хилари во время беременности

Путь к появлению на свет первого ребенка оказался для этой пары непростым: до этого у Хилари несколько раз были выкидыши, о чем 32-летняя модель рассказала подписчикам в начале этого года вместе с новостью о долгожданной беременности:

Прошедший год был тем еще путешествием. Множество взлетов и падений. Но для тех, кто, как и я, пытается зачать ребенка, я могу сказать – продолжайте пытаться.

Ранее ее супруг Шон Эвери в своем подкасте также поделился своими мыслями по поводу этого трудного периода: он вспомнил о том, как Хилари была беременна еще в первые месяцы их замужества, но у нее случился выкидыш, а потом еще один.

Я очень рад и думаю, что буду отличным отцом. Сильным, добрым, заботливым. А мой сын? Он будет отличным парнем,

– сказал Шон. 

Модель Хилари Рода и бывший хоккеист Шон Эвери поженились в 2015 году в кругу друзей и знакомых. До этого они встречались в течение 5 лет.

Хилари Рода и Шон Эвери





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