Как батька взвод вагнеровцев в плен взял

30.07.2020, 15:31, Разное

КГБ Беларуси утверждает, что задержал наемников из ЧВК Вагнера. «Новая газета» подтвердила это документами.

Группа из 32 мужчин задержана в ночь на 29 июля в санатории под Минском. Белорусское КГБ комментирует, что бойцы прибыли «для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании». Российские источники намекают, что наемники заехали в Беларусь по дороге в Африку — из-за проблем с логистикой в период пандемии. Лукашенко играет: «Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну». Мы же на основании документов показываем, кто посетил дружественную нам страну из Союзного государства.

Вагнеровцы прибывают в гостиницу. Кадры камеры в здании, показанные по белорусскому телевидениюДестабилизаторы

Первые сведения из сообщения официозного белорусского агентства БЕЛТА со ссылкой на «правоохранительные органы»: после получения информации о прибытии в республику «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании» в санатории под Минском были задержаны 32 мужчины. Они прибыли в Минск в ночь с 24 на 25 июля, до 27 июля жили в гостинице в Минске, затем перебрались в пригородный санаторий. Вели себя подозрительно: не пили, не гуляли, «изучали территорию и обстановку». В ночь на 28 июля силами КГБ и ОМОН «отдыхающие» задержаны. Упоминается ещё об одном сообщнике, задержанном «на юге страны».

Агентство публикует список: имена. фамилии, отчества и даты рождения.

Кого задержали

Уже в первом сообщении задержанные названы боевиками «иностранной частной военной компании Вагнера». Несколькими часами позже, на срочно созванном заседании Совета безопасности на вопрос Александра Лукашенко «Это абсолютно точно установлено, что это компания Вагнера, частная компания?», председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик ответил: «Да».

Имени российского бизнесмена Евгения Пригожина, со структурами которого связана военная организация, известная под брендом «ЧВК Вагнера», не прозвучало.

Задержание вагнеровца, показанное по белорусскому телевидению

Можно обойтись и без комментариев главного белорусского чекиста. Примерно треть из задержанных — ветераны «группы Вагнера», а служба безопасности Вагнера славится любовью к анкетам, фотографиям, спискам и распискам. Иногда штабная культура подводит, и часть этих списков попадает к журналистам.

Прежде чем рассматривать версии появления брутальных мужчин в Беларуси, посмотрим на заполненные ими анкеты и фотографии, сделанные «службой безопасности» в лагере подготовки рядом с Молькино.

Андрей Бакунович

Самый известный из них — Андрей Бакунович, 42-х лет от роду. Он удостоился чести попасть в доклад экспертов о ситуации в Ливии, представленный Совету безопасности ООН 24 апреля 2020 года и был упомянут в числе 122 установленных экспертами воюющих в Ливии бойцов Вагнера. Впоследствии на страницах пригожинского «Федерального агентства новостей» господин Бакунович свою причастность к ЧВК бурно опровергал.

По информации «Новой газеты»,

снайпер Бакунович принимал участие в боевых действиях в рядах Вагнера на территории самопровозглашенной Луганской народной республики с 2014 года,

в январе 2015 года был серьезно ранен. Лечился в Луганске, затем в военном клиническом госпитале Южного военного округа России. После выздоровления в составе «группы Вагнера» неоднократно вылетал в сирийские командировки. Данные экспертов ООН об участии Бакуновича в ливийских событиях нам подтвердить пока не удалось, но, учитывая его историю, это весьма вероятно.

Белорусская пресса, ссылаясь на Службу безопасности Украины, называет Бакуновича уроженцем Беларуси, имеющим как российское, так и украинское гражданство. Но согласно документам, Бакунович, хотя и имеет близких родственников в Брестской области, родился в Сибири. О его белорусском гражданстве достоверных сведений нет. Если он все же житель Беларуси — то ему же хуже. Об этом ниже.

Подтверждение серьезного ранения в 2015 году Справка о раненииДИСКЛЕЙМЕР

«Новая газета» всегда скрывает любые данные родственников как непричастных. В силу закона, здравого смысла и обычной порядочности. Домашние адреса тоже скрываем, если, конечно, это не имеет принципиального значения для материала. Мы скрываем фамилии людей, которые не упоминаются в нашем тексте и не являются публичными персонами. Номера паспортов и росчерки подписи мы скрываем в рамках закона о персональных данных.

Алексей Сапронов

Старший группы — Алексей Сапронов, 42 года, позывной «Моздок». До 2013 года — водитель в МВД. У Вагнера тоже водитель, с осени 2014 года. Несмотря на неполное среднее образование, в ЧВК сделал карьеру. Судя по опубликованной белорусским телевидением переписке в мессенджере из отобранного у «туристов» смартфона, он «старший группы».

Андрей Сапронов. Фото: источник «Новой газеты» Кадр из сюжета минского телевидения Анкета СапроноваСергей Маслов

Сергей Маслов, 31 год, «Артист». Родом из-под Калуги. Недоучившийся курсант пограничного института год провел прапорщиком в погранвойсках, ещё год — бойцом в министерском ОМОНе «Зубр», а с 2012 года — мойщик машин, таксист, курьер. К Вагнеру в пулеметный расчет пришел весной 2016 года. Побывал в Сирии.

Сергей Маслов. Фото: источник «Новой газеты» Распорт с просьбой о зачислении в расчет «Корд»ПРОДОЛЖЕНИЕ