 

Агата Муцениеце рассказала, за что благодарна Ксении Собчак

30.07.2020, 15:30, Разное

Агата Муцениеце рассказала, за что благодарна Ксении Собчак. Оказалось, в своё время телеведущая предложила ей неоценимую помощь.
В феврале этого года стало известно о расставании Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Однако официально расторгнуть свой брак знаменитости смогли лишь в начале июня. За этот период между экс-возлюбленными произошло несколько неприятных инцидентов. В начале апреля Муцениеце заявила о насилии со стороны Прилучного. На странице своей матери в Instagram актриса опубликовала видеоролик, в котором рассказала, что в последнее время её муж часто выпивал, а в тот день даже забрал её смартфон. Тогда она решила вместе с детьми переехать из загородного дома, в котором они жили.

Стоит отметить, что Ксения Собчак была одной из первых, кто поспешил помочь артистке. Так, телеведущая предложила Муцениеце пожить в её квартире, которая на тот момент была свободной. На тот момент они не были знакомы лично.

«Мне показалось, что она предложила помощь от всей души. Я отказалась, потому что мне было куда пойти, но искренне благодарна ей за готовность помочь», – пояснила актриса.

Она вместе с двумя детьми переехала в свою четырехкомнатную квартиру в северной части Москвы. Как оказалось, Муцениеце собиралась продать её, но передумала. Уже в средине июня актриса стала гостьей программы «Остарожно, Собчак!», которая выходит на Youtube-канале телеведущей. В рамках шоу Муцениеце поведала о своей жизни, замужестве, бракоразводном процессе, а также показала свою квартиру.





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