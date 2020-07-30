В РФ запустили образовательную платформу для обучения волонтеров

30.07.2020, 15:30, Новости дня

Проект «Мечтай со мной», входящий в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», объявил запуск образовательного онлайн-сервиса для обучения волонтеров в рамках реализации гранта от Фонда президентских грантов.

Команда проекта «Мечтай со мной» разработала образовательную онлайн-программу для обучения волонтеров проекта, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Стартовый курс «Научиться учиться» уже доступен на сайте развитие.мечтайсомной.рф.

Курс «Научиться учиться» состоит из семи уроков, шесть из которых содержат видеолекции на различные темы: о работе мозга, устройстве памяти и мышления; о том, как сон, стресс и активный образ жизни влияют на эффективность работы человека – обо всем этом и многом другом участникам образовательной программы расскажут компетентные специалисты.

Также к урокам прилагаются тесты и дополнительные материалы, которые позволят расширить, усвоить и закрепить информацию из основного урока. Курс завершается итоговым тестом, после успешного прохождения которого все учащиеся получат именной сертификат.

Курс предназначен для тех, кто хочет разобраться в себе, понять, как устроена работа мозга и как использовать время с пользой.

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», стартовавший в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Идея проекта зародилась из необходимости удовлетворить потребности в положительных эмоциях и новых впечатлениях, в которых нуждаются люди, переносящие длительные медицинские процедуры, и семьи, оказавшиеся из-за этого в трудной жизненной ситуации. «Мечтай со мной» воплощает в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам.

Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и приобрел статус всероссийского, а в декабре того же года проект поддержал президент России, исполнив пять заветных желаний детей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В 2019 и 2020 одах проект «Мечтай со мной» стал одним из победителей конкурса Фонда Президентских грантов.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Время карьеры», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».