 

Кравчук назвал Украину «плугом», который президент обязан «переть»

30.07.2020, 15:30, Разное

Леонид Кравчук высказал свое отношение к торговой блокаде Донбасса. Первый украинский президент при этом назвал Украину «плугом», который президент обязан «переть».
Как пишет «Политэксперт», такое заявление Леонид Кравчук сделал на одной из программ украинского телеканала «Наш». Экс-главе государства задали вопрос о решении СНБО Украины, касающемся перекрытия путей экономического взаимодействия с предприятиями и инфраструктурными объектами на Донбассе.

Напомним, в политических кругах нет единого мнения относительно торговой блокады Донбасса. Такой шаг со стороны украинских властей обязательно должен быть подкреплен согласием президента страны. Поэтому Украина, предполагает Кравчук, давно нуждается в совершенно иной форме организации власти.

Государство экс-лидер страны сравнил с плугом, обязанность «переть» который лежит на президенте. Означает ли это приверженность к доминированию власти президента над парламентом, первый глава независимой Украины не пояснил.





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