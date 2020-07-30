Эксперт о задержании россиян в Белоруссии: Предвыборный спектакль

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30.07.2020, 15:23, Разное

Операция по задержанию россиян в белорусском санатории представляет собой предвыборный спектакль, уверен Богдан Безпалько. В первую очередь, заметил он, действо рассчитано на внутреннего зрителя.

По словам Богдана Безпалько, Александр Лукашенко пытается напугать белорусов возможностью организации в стране инспирированного извне государственного переворота. “Причем этот Майдан, почти прямо говорится, организовывается со стороны России”, – подчеркнул эксперт.

Заигрывает таким образом белорусский лидер и с Западом. Задержанием россиян и громкими обвинениями он может пытаться показать, насколько Минск независим от Москвы. “Мы даже можем дать пощечину России, несмотря на то что мы от нее зависим и входим в интеграционный союз”, – интерпретировал Безпалько послание для Европы и США.

Сенатор Владимир Джабаров считает произошедшее намеренной провокацией. Подготовить ее могли как люди в окружении Лукашенко, так и его противники или даже представители третьих стран.

Напомним, что 29 июля в Белоруссии была задержана группа из 32 россиян. Местные власти называют их наемниками и обвиняют в подготовке провокаций или даже терактов.





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