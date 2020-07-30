 

Греция пригрозила Турции мерами со стороны ЕС

30.07.2020, 15:16, Новости дня

Евросоюз (ЕС) готовит список санкций против Турции в случае продолжения ею провокаций в отношении Греции и Кипра в Эгейском море и в средиземноморском регионе в целом, сообщил официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас.

Пецас заявил, что «Греция действует по общенациональным вопросам со спокойствием, решимостью и уверенностью в себе», страна противопоставила «незаконному турецкому (международному морскому оповещению) Navtex (…) международное право», передает ТАСС.

«Совет по иностранным делам ЕС поручил верховному представителю ЕС по иностранным делам (и политике безопасности Жозепу Боррелю) составить список мер, то есть санкций, против соседа в случае продолжения им провокационных действий», – сказал Пецас.

Он добавил, что «по поручению премьер-министра (Греции Кириакоса Мицотакиса) был сделан демарш Анкаре и проинформированы ООН, ЕС и НАТО».

«Мы всем ясно дали понять, что мы не потерпим нарушения наших суверенных прав. В то же время мы заявили, что хотим открытых каналов связи с соседней страной, особенно в периоды напряженности. Мы сказали, и это твердая национальная позиция, что мы хотим диалога для урегулирования единственного греко-турецкого спорного вопроса, который касается разграничения морских зон между двумя странами. Мы хотим, чтобы была делимитация морских зон, как это было сделано (Грецией) с Италией», – подчеркнул представитель кабинета.

Он указал также, что Анкара сделала позитивный шаг в сторону деэскалации, когда сообщила 28 июля о возможности приостановки геологоразведочных работ в Средиземном море для обсуждения с Грецией возникшей напряженности, однако «необходимо обеспечить преемственность и последовательность, соблюдение принципов добрососедства и уважения международного права и, в частности, Конвенции ООН по морскому праву».

Напомним, Кастелоризо – самый удаленный остров Греции – оказался в центре споров между Грецией и Турцией.

Анкара предупредила об исследованиях к югу и к востоку от острова с 21 июля по 2 августа. Греция повысила боеготовность вооруженных сил.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из-за острова может начаться война. Он дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км, однако Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг острова.





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