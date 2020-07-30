 

Мнение: Виват гиенам!

30.07.2020, 15:10, Разное

Доисторическая гиена.

Наткнулся на интересную информацию, что человечество, в своё время, выжило благодаря гиенам! Ну, понятно, не совсем тогда ещё человечество. Наши предки пару миллионов лет назад в Африке здорово конкурировали с разными существами, но особенно с павианами, свиньями и гиенами. Павианы то в те времена были покрупнее недолюдей, и гоняли их и в хвост и в гриву. А вот гиены с удовольствием и теми и другими и третьими питались. Но заслуга гиен в том, что они не дали распространиться тогда по Африке псовым, перед которыми у наших предков не было никаких шансов. Наши нынешние верные друзья выжрали бы нас со всем своим удовольствием и не закашлялись бы. А так, вот рядом сидят, хвостом помахивают, и в глаза преданно смотрят. Слава гиенам! Какие они, всё-таки, милашки!

Аника

Источник: Теория элит





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