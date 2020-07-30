 

В РФ решено начать восстанавливать плановую работу медучреждений

30.07.2020, 15:08, Новости дня

Правительство подготовило распоряжение о возобновлении плановой работы федеральных медицинских учреждений в регионах страны, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, речь идет о поэтапном восстановлении деятельности медучреждений, где были развернуты дополнительные койки для больных с коронавирусной инфекцией.

«На первом этапе мы приняли решение о восстановлении деятельности федеральных организаций в Москве, сейчас возвращаются к плановой работе федеральные больницы, расположенные в других регионах. Соответствующее распоряжение правительства подготовлено», – передает ТАСС слова главы кабмина.

По его словам, наиболее проблемные регионы до 2024 года получат по 5 млрд рублей на социально-экономическое развитие.

«Мы продолжаем оказывать помощь субъектам Федерации, где ситуация в экономике и социальной сфере наиболее сложная, это 10 регионов, для которых были разработаны индивидуальные программы», – сказал Мишустин.

Он отметил, что «в июне на их реализацию было направлено более 26 млрд рублей, в целом до 2024 года эти регионы получат по 5 млрд рублей для восстановления экономики и улучшения условий жизни людей».

Напомним, 15 июля Мишустин разрешил возобновить диспансеризацию взрослых.





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