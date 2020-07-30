Роспотребнадзор назвал основную сложность при разработке вакцины от COVID-19

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30.07.2020, 15:08, Новости дня

Основной сложностью при создании вакцины от коронавируса является недостаточная изученность вируса и механизма формирования популяционного иммунитета, отметили в Роспотребнадзоре.

«Основной сложностью разработки вакцин от нового коронавируса является то, что данный возбудитель был выявлен недавно (декабрь 2019 года) и молекулярные механизмы патогенеза и формирования популяционного иммунитета все еще недостаточно изучены», – сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.

Так, наиболее сложным этапом при разработке подобных вакцин являются вирусологические исследования с «живым» вирусом, в том числе на животных, так как такую работу можно проводить только в условиях, обеспечивающих наивысшую защиту.

Также в ведомстве добавили, что разработка вакцин ведется по нескольким направлениям независимыми коллективами.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет. Он попросил осторожно принимать решения о снятии ограничений по COVID-19. Производство вакцины от COVID-19 может начаться в конце 2020 – начале 2021 года. 





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