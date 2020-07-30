СК Белоруссии заявил о решении вопроса по аресту задержанных россиян

30.07.2020, 15:08, Новости дня

В отношении граждан России, задержанных на территории Белоруссии, решается вопрос о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

«Вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК «Вагнера», проживавшие на территории санатория «Белорусочка» в Минском районе», – говорится в сообщении на сайте СК республики.

В ведомстве заявили, что в настоящее время решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в РФ «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву.