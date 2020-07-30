 

Путин поддержал просьбу Кобзева о выделении Приангарью 10 млрд рублей помощи

30.07.2020, 15:08, Новости дня

Президент Владимир Путин поддержал просьбу временно исполняющего обязанности главы Иркутской области Игоря Кобзева о выделении региональному бюджету финансовой помощи в 10 млрд рублей.

«Я переговорю и с председателем правительства, и с министром финансов. Естественно, будем вас поддерживать, а детали вы с ними уже проработайте», – сказал Путин, отметив, что руководство региона должно представить письменное обращение.

Президент также отметил, что Иркутская область в целом развивается удовлетворительными темпами, хотя в регионе остается достаточно много острых проблем.

«Сейчас мы обсуждали только одну проблему, на самом деле – проблем в Иркутской области достаточно и они довольно острые. Но, тем не менее, Иркутская область – это крупный промышленный центр, развивается (регион) в целом удовлетворительными темпами», – заметил Путин.

Он предложил врио губернатора обсудить, какие Кобзев видит первоочередные задачи по развитию Приангарья, передает ТАСС.

Диалог состоялся после проведения главой государства видеоконференции, посвященной решению экологических проблем в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, который входит в список городов России с самым загрязненным воздухом. 





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