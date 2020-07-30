Личное: Слезы, муки и руины

30.07.2020, 15:06, Разное

Вот в этом письме автор типичный, обычная женщина с нулевым почти самоуважением, страдающая по тому, кому она не нужна, и готовая это публично описывать.

Но давайте обратим внимание в этом письме на героя.

Герой-инвалид, колясочник, с юности, но с любовным ресурсом у него все нормально. Есть жена, дети, есть даже любовницы. Было бы еще лучше, если бы с женой у него был динамический баланс и не нужны были бы любовницы, но у многих здоровых мужчин и такого нет: чтобы и жена, и любовницы, и у некоторых любовниц вот такая страстная любовь к нему как у автора.

Хороший у парня любовный ресурс, несмотря на очень серьезные проблемы с имиджем и здоровьем.

Попробуйте понять, почему так.

Самостоятельно разбирайте.

Нам это нужно для того, чтобы позже разбираться, что такое фигура в поле, как она растет или уменьшается в процессе опыта в ресурсе. Это связано с темой ОЗ, любовной в данном случае.

Вот сравните любовную ОЗ автора и любовную ОЗ героя. В чем разница и что та и другой делают для этого.

damana

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

До недавнего времени я думала, что 5 лет чтения блога, прохождения нескольких тестов, пара сертификатов, помогли мне выйти из сложного периода, из аддикции, почти из ямы и даже начать двигаться вверх. Но, как оказалось – показалось.

Все началось почти 9 лет назад и теперь, вероятно, завершилось с плачевным результатом. К началу истории мне было 33 года, я ни разу не состояла в нормальных, сколько-нибудь длительных отношениях. Рапан на 100%, живущий в каком-то воображаемом и иллюзорном мире, до 24 лет вообще была барышней с книжкой, а после попадала исключительно в формат секс-онли. Взаимная любовь стала идефикс. Я уже была готова чуть ли не приплачивать за любовь. А еще я всегда была дояркой, хотелось много хотя бы телесной любви, но получала всегда редко и мало. Вся остальная жизнь проходила каким-то фоном и была не главной. При этом каким-то образом нормально окончила институт, каким-то образом устраивалась на работу в нормальные компании, но работала точно не в полную силу, был средний достаток, позволявший вести комфортную жизнь – с путешествиями, встречами с друзьями, культурным досугом. Но все равно целью номер один всегда были поиски любви и отношений.

И в 33 года любовь со мной случилась – взаимная, страстная, тогда, когда я почти отчаялась её ждать. Правда, любовь эта случилась с ограниченными возможностями в разных смыслах. Н. было на тот момент 42 года и познакомились мы на сайте знакомств. Он написал первым, я поначалу нехотя отвечала, но он был настойчив, завязалось общение и постепенно он так меня увлек, что я влюбилась уже на этапе переписки, как сейчас понимаю, и он писал, что чувствует очень сильную тягу ко мне, что долго меня искал, постоянно восхищался, делал комплименты. Мы стали договариваться встретиться, выяснилось, что живем в соседних районах, что для Н. было очень удобно, так как он сказал, что у него травма и ему немного сложно ездить далеко и вообще, попросил меня приехать в его район, если могу.

Я уточнила, что за травма (думала, что может быть нога/рука сломана), но оказалось, что травма спинальная и он уже долгие годы на коляске, поэтому живет с мамой. И тогда он еще мне сказал, что с половыми делами у него все в порядке, и вообще редкий случай, когда во всем теле сохранена чувствительность, а вот ноги не двигаются. Я чуть посомневалась, а нужно ли мне с ним встречаться, а вдруг меня отвратит от него его положение, несмотря на влюбленность и я обижу человека? И тем не менее я поехала и как только открыла дверь его машины, и он сказал бархатным голосом «Привет» – всё, я влюбилась сразу и напрочь. Минут через 5 мы уже целовались, мне никогда не было так хорошо до этого момента. Были предновогодние дни и я подумала, что со мной случилось чудо.

Утром 1 января он написал, что влюбился и я ответила, что тоже влюбилась. Я была в полной эйфории – наконец я люблю и любима. Я уже воображала совместное будущее, как я буду заботиться и любить Н., а он – меня. Н. сказал, что в новогодние праздники мы обязательно встретимся и при этом до 7 января пропал. Меня накрыло, что вот опять, что-то я сделала не так, что его телефон недоступен, на звонки и смс он не отвечал. Я металась и реально молила Бога, чтобы он появился. И 7 января он появился (конечно, я сочла это чудом и божьим провидением), сказал, что были какие-то проблемы, умер кузен, но что 9 января мы обязательно встретимся. Встретились на заднем сидении машины, случился первый страстный секс. Все у него действительно было в порядке со всеми телесными делами, конечно, с некоторыми ограничениями по ряду поз, но это нисколько не снижало той страсти, которая возникла у меня к нему.

Но тогда же в машине Н. обмолвился, что он, оказывается, живет не только с мамой, но и с женой, с которой он давно и не живет в супружеском смысле, но пойти ей некуда (нет своего жилья) и поэтому она вот пока живет с ним. А еще есть 2 сына (6-ти и 3-х лет), которые не его биологические дети, а с кем-то жена нагуляла, но тем не менее он ей это простил и любит детей очень сильно, особенно старшего сына. Меня конечно это должно было шокировать, но я как классическая любовница предпочла верить, что действительно все так, как он говорит. Или я просто не готова была отказаться от своей первой взаимной любви, такой долгожданной, что это перебивало все доводы разума. Я верила, что Н. разведется, что мы будем вместе, ведь он так меня любит и хочет от меня ребенка (это он тоже сразу почти сказал). Но встречи наши были очень редки (раз в месяц, а то и реже), он приезжал ко мне, мы проводили вместе полдня и иногда он оставался ночевать (под какими-то предлогами он устраивал эти редкие ночевки). Он говорил, как он меня любит, мы безудержно занимались любовью, все встречи проводили практически в постели, так как они были настолько редки, что казалось непозволительной роскошью тратить на что-то еще.

Помимо того, что у него была жена, он соблазнил большое количество девушек, женщин разного возраста, разной внешности, статуса. Он сам как-то об этом обмолвился и сказал, что многие его до сих пор любят, по многу лет. Потом он сам рассказал, что и жена любит и хочет его невероятно, но он ей всю жизнь изменяет и не любит.

А еще сам стиль его жизни постоянно ввергал меня в противоречия: Н. никогда нигде не работал, но имел какие-то маленькие бизнесы или скорее оформленные на него. В его окружении, среди друзей и родственников, было много каких-то темных личностей, в том числе и с криминальным прошлым. Более того, он и сам участвовал в темных делах, рассказывал о том, что молодость, пришедшаяся на 90-е, была очень бурная, да и потом тоже.

Мне все было про него интересно. Интересно было узнать, как и где он получил травму, но этого я так и не узнала. Он не рассказывал (говорил, что может быть, когда-нибудь и расскажет) и это добавляло таинственности к его образу. Эта тема меня очень будоражила, я строила догадки, ищейка моя развернулась в полную мощь, я сопоставляла факты из его рассказов, позже из рассказов его мамы. И единственное до чего докопалась, что травма случилась, когда ему было 17-20 лет.

То есть травма ему никак не мешала вот так активно жить – гулять, любить компании, пробовать легальные и запретные удовольствия, ввязываться в истории, выбираться из историй, гонять на машинах (и это с ручным управлением), менять эти машины раз в год, соблазнять женщин и девушек пачками. В первый год нашего общения, когда я изредка попадала в компанию его друзей, я могла видеть этот эффект, производимый им на женщин. И тогда я еще думала, что это какой-то вид садизма, зачем он это все при мне делает – так смотрит на них, что они теряются, потом тают, потом начинают сами заигрывать с ним.

А я постепенно погружалась в эмоциональный ад: любовь и вспышки ненависти от невозможности быть с ним и видеть (но при этом скрываемой от него), безудержная страсть и при этом невероятная ревность, моральная борьба из-за некоторых аспектов его образа жизни, ищейка, мониторинг соц. сетей влюбленных в него девушек и жены, сравнение себя с ними. Жена у него красивая, типажа Мерилин Монро, а я диаметральная противоположность – не урод, конечно, но и не красавица. Я считала ее гораздо привлекательнее, мне рисовались картины, как они спят вместе и занимаются любовью, но Н. говорил, что любит только меня, очень долго искал именно меня. Говорил, что у него есть определенные специфические способности предвидения, появившиеся у него после травмы и он может предвидеть события. И вот меня он предвидел. Я готова была во все это верить и верила, моя/наша любовь казалась мне невероятной, обстоятельства уникальными, Н. тоже был для меня уникален (уже потом, читая блог и разбираясь в себе, поняла, что ситуация банальная конечно же – женатый мужчина, любовный треугольник). Но в тот период мне все виделось в необычном свете. Меня и так не было у меня никогда особо, и вот на 3,5 года я полностью растворилась в Н. и жила во всех этих раздирающих чувствах.

Было 2 эпизода из наших немногочисленных встреч, после которых я вообще практически себя потеряла. Первый и самый важный эпизод случился месяце на 3-м нашего общения.

Н. был у меня и в какой-то момент открыто взял мой телефон и стал открыто его смотреть. Там не было ничего, к чему бы он мог ревновать, но были смс из банка с оповещения о суммах задолженности по кредиту. В тот период я была еще и с дырами в экономике. И мне так не хотелось, чтобы он узнал об этом, что я довольно резко вырвала телефон и сказала, что не хочу, чтобы он смотрел. Я как-то совершенно не заметила перемены в его настроении, мы, как мне казалось, нежно попрощались в тот вечер, но после этого он замолчал. На все мои попытки с ним связаться, он мне лишь писал, что нам лучше побыть отдельно, потом вообще стал резок, сказав, что не видит, что я его люблю, раз так поступаю. Я буквально умоляла его простить меня, плакала целыми днями и спрашивала у всех подруг, что мне сделать, чтобы он вернулся. Подруги на меня недоуменно смотрели и много позже говорили, что в тот момент я была явно не в себе.

А Н. тем временем в соц.сетях активно флиртовал с разными девушками, писал двусмысленных статусы и я страдала еще больше.

Каким-то чудом, спустя месяц или больше я упросила его простить меня. После этого я зареклась хоть чем-то его раздражать, хотя эта моя собачья любовь и обожание в какие-то мометны, видимо, тоже его раздражали.

После 9 месяцев нашего общения я уговорила его оформить загранпаспорт и поехать отдыхать в Израиль. И вот мы вырвались на целых 7 дней + 2 дня до и 1 день после у меня. Это был самый долгий период, когда мы были вместе. Я с таким нетерпением ждала этой поездки, предвкушая любовь, страсть и счастье и при этом половину отпуска либо страдала, пытаясь сдерживать слезы, либо потом уже плакала. У Н. разболелся зуб, он мучился от жары, поэтому был раздражителен, язвителен и как будто старался сделать мне больно тоже. Но, наверное, его мучала еще и совесть, потому что что-то он там наврал жене, чтобы уехать, а потом писал семье трогательные открытки, ничуть не скрывая от меня их содержания.

После возвращения жена Н. нашла флешку с нашими фотографиями, были сцены, ее слезы, его метания и слова, что нам лучше перестать общаться. После этого мы нашли возможность встретиться, даже он был сначала в решительном состоянии наконец быть со мной, но потом жена упросила его месяц подумать.

Весь этот месяц я была в таком подвешенном состоянии, не могла ничего делать, ждала его решения.

И он написал длинное письмо (вообще, он прекрасно пишет и я ему всегда говорила, что ему нужно писать), что он остается с семьей, что любит меня, но его держат дети, мама и он не готов все это разрушить. Для меня это было равно смертельному приговору. Я рыдала и просила его меня не бросать, уговорила встретиться. Я не готова была от него отлепиться.

И потекли еще 2,5 года мучительного общения. Еще более долгие перерывы между встречами, их, мне кажется, можно было пересчитать по пальцам рук. Также были периодические разрывы, на месяц-полтора, мои бесконечные слезы и ожидания.

Возможность встретиться была либо когда он ездил в реабилитационные центры, либо летом я изредка приезжала на дачу к его маме, когда он был там и мы буквально день-два могли провести вместе. Да, с мамой он меня познакомил сразу и я всячески стремилась ей понравиться и даже это мне удалось, так как я обожала и любила Н. Ну и конечно, все это на фоне плохих отношений мамы с его женой. В общем-то я понимала жену, так как мама оправдывала все его похождения, жена конечно, срывалась на маме и отношения из-за этого были далеки от хороших.

Еще один из длительных периодов, которые мне удалось провести с ним случился как-то летом, когда он уехал в санаторий в Крым. Я страдала от предстоящей разлуки и обуревающей ревности. Мне казалось, что там он мне точно изменит, разлюбит и все закончится. И я решила хоть на неделю, но поехать туда – где-нибудь поселиться, найти его, сделать сюрприз. Поначалу я не хотела ему говорить, но потом все таки рассказала, что уже взяла билет на поезд и приеду. Он назвал меня сумасшедшей, но отговаривать не стал. Думаю, что ему был даже приятен такой шаг, который доказывал мою безмерную любовь. Но сейчас я понимаю, что, конечно, это была моя любовь к себе, так как я не могла просто выносить такую муку. Я приехала, Н. даже сумел как-то все разрулить и поселить меня у себя в номере. Он делал мне приятное – возил и показывал Крым, где я была впервые, мы занимались страстно любовью, не стесняясь тонких стенок. А еще я жаждала забеременеть от него, понимая, что вряд ли мы будем вместе, но у меня хотя бы будет ребенок от него. Через неделю я уехала, долго плакала на прощанье, он тоже грустил. Он пробыл еще неделю, вернулся домой, но после этого мы почти и не виделись – опять потянулись месяцы разлуки.

Перед новым годом Н. сказал, что жена с детьми и подругой собралась на праздники в Таиланд и он ко мне приедет и мы проведем целых 10 дней вместе. А потом буквально за день или два сказал, что у подруги что-то там не срастается с поездкой и придется поехать ему, чтобы деньги не терять. Это был для меня удар, наверное, один из самых мощных. Он уехал, я все 10 дней адски просто промучилась. Затем он вернулся, довольный поездкой – в Таиланде в отличии от Израиля ему понравилось, он разместил фото в соц. сетях. Остатки какой-то внутренней гордости дали мне возможность какое-то время ему не писать, потом он написал какое-то очередное прощальное письмо, а я в ответ – как люблю его и как мне плохо. И опять продолжилась моя великая любовь. Но с того момента все таки что-то уже было не так, какой-то надлом, который я не очень-то рефлексировала.

Положение никак не менялось, и оснований думать, что он что-то предпримет, у меня тоже не оставалось. Все варианты и возможности, как нам быть вместе предлагала я. Это невероятное желание быть с ним сподвигло меня купить квартиру, до этого я снимала. Да, отношения с Н. повлияли на меня благотворно в том смысле, что я закрыла все кредиты, как-то сумела взять себя в руки, потому что мне казалось, что своя квартира решит вопрос – он с мамой сможет переехать ко мне, а потом как-то решит вопрос с разделом своей квартиры. А потом мы объединим квартиры и заживем счастливо. Около 2/3 суммы мне дали родители, а остальное я выплачивала в виде рассрочки, переселившись в какую-то чуть ли не бытовку на 9 месяцев, чтобы максимально сократить платежи по аренде. Однако, он дал понять, что не готов переехать с мамой в мою однушку в Подмосковье даже на время, он привык к своей квартире и вообще не хотел бы из нее выезжать. Единственный вариант, который он видел – что я продам свою квартиру, эти деньги пустить на покупку квартиры жене и детям, добавив сумму, которую он предполагал, могут дать родители жены. А я перееду жить к нему. Но что-то мне подсказывало, что так поступать мне точно не нужно.

После этого наши отношения продлились еще ровно год. Я не помню, сколько раз мы виделись – наверное раза 3-4. И я даже не помню, что точно привело к разрыву. Наверное, то, что я измучивала Н. своим нытьем о редкости встреч и желании быть с ним. Все мои штурманские предложения как быть с недвижимостью и что мы можем предпринять, чтобы быть вместе – не находили в нем отклика. Видимо, вконец устав от этого мучения, в июне 2015 года Н. написал, что не видит никакого выхода, совместного будущего и будет доживать свой век с нелюбимой женой, но любимыми детьми и мамой.

Меня очень сильно трясло где-то месяц или два. Но к тому моменту я уже нашла ваш блог и шаг за шагом, читая все посты, а особенно по выходу из любовной аддикции, начала постепенно выбираться. Да, я не могла его забыть, продолжала любить и надеяться, что может быть он вернется. И связь между нами посредством его мамы все равно была. Я тем не менее начала пробовать встречаться с другими мужчинами, где-то через год, еще не отойдя и любя его. Это были какие-то знакомства посредством Тиндера, которые, впрочем, ни к чему серьезному не привели. Я продолжала любить Н., а в плане секса мне вообще казалось невозможным с кем-то быть, я напрочь никого не хотела. Вместо этого заходила в парфюмерные магазины, душила платочек постоянным парфюмом Н. и спала с этим платочком, витая в эротических грезах. Кроме того, мне звонила довольно регулярно мама Н., просила приезжать на дачу, если дело было летом – и я ехала и даже иногда с ночевкой, спала в комнате Н., на его постели щедро надушенной его парфюмом. Иногда находила какие-то «послания» (брелок, мелкие вещи иногда даже записки) от него под подушкой или еще где-то. Мы мило общались с его мамой, я считала это данью нашей любви и высшей формой доверия. Раз-два в год Н. писал мне на электронную почту – письма-страдания, где говорил, как он страдает, как стареет, мучается, живя с нелюбимой женой, но изменить ничего не может, не видит выхода, живет ради мамы и детей, а самому ему давно ничего не надо, апатия и ничего не хочется. Я конечно, читая эти письма страдала не меньше, так как не понимала – ну вот же я, рядом, приезжай, давай будем вместе и как-то все решится.

Один раз, спустя года 1.5 я все таки изменила Н. с молодым мужчиной (назову его А.), ровесником, холостым, ничем не обремененным. Это был короткая неловкая попытка начать новые отношения. Я с удивлением обнаружила, что могу испытывать влечение к другому мужчине и при этом жуткий стыд от своей измены. Но в этих отношениях я, видимо будучи в очень еще плохом состоянии, умудрилась слиться, А. заплюсовал, пропал, а я посчитала, что это и к лучшему, что мне стоит заняться собой, своими ресурсами и восстановлением себя, а про все попытки построить с кем-то отношения лучше отложить до лучшего стабильного состояния.

Был еще М. – мой старый приятель и друг, с которым когда-то был очень короткий на пару раз секс-онли, который перерос в дружеское общение. М. женился, я дружески общалась с ним и его женой, потом они развелись по инициативе жены, как раз через год после того, как Н. расстался со мной. М. был в разобранном состоянии и видимо ему хотелось как-то свое мужское достоинство реабилитировать и он активно пытался перевести формат нашего общения из дружеского в романтический. Я, естественно, этого не хотела, так как понимала, что это попытка забыться и мне это тоже не нужно, так как я его никак не хотела, будучи зацикленной на Н.

Я продолжала читать ваш блог, он мне невероятно помог, спасибо вам огромное. Постепенно я начала больше концентрироваться на работе с ресурсами. Я стала, как мне казалось, объективнее оценивать свою историю с Н., понимала, что это была аддикция и что в состоянии моего глубочайщего минуса, конечно, он никак не мог бы решиться быть со мной вместе. Поначалу, мне казалось, что я расту и ждала на этом фоне камбека и его пинги, конечно, были. А потом со мной произошли более существенные изменения, я поняла, что я просто спущу свою жизнь в унитаз, вот так продолжая его ждать и что это совсем неправильно, и что ездить к его маме неправильно, особенно по его просьбе позаботиться и навещать ее, покуда он уезжал отдыхать с женой и детьми. И ведь мне казалось, что это невероятно благородно с моей стороны и я совсем не хотела замечать, как я саму себя теряю, застреваю во всем этом и рано или поздно это болото поглотит меня. И прошлой зимой я решила, что хватит, что это ненормально, что пора перерезать эту пуповину или скорее слезть с иглы окончательно. К прошлому лету я уже совсем редко думала об Н., не ездила больше к его маме, а когда она звонила под разными предлогами отказывалась, выбросила многие вещи, связанные с ним. И уже чувствовала, что и любовь прошла. У меня осталось чувство какой-то легкой грусти, но уже я не связывала с ним своего будущего, перестала совсем страдать, радовалась другим вещам, смотрела на других мужчин и они мне нравились и даже я начала нравиться. Даже А. опять появился, писал что хотел бы встретиться и я даже как-то что-то, себе подумывала, юля и оттягивая. Хотя, именно с ним боялась, так как и он мне напоминал о моем разобранном состоянии 3-летней давности. Мне хотелось чего-то совсем нового, соответствующего моему новому состоянию. Все то старое мне хотелось забыть, как долгий и мучительный сон. И эти новые возможности, новые люди стали появляться и мужчины стали обращать внимание.

А в ноябре 2019 года активно появился Н. Он написал мне в мессенджер какое-то обиженно-гневное послание. Оказалось, что он пару недель назад написал мне письмо на почту, которую я уже давно не проверяла. Я прочитала письмо, в нем было много про то, как он все эти годы страдал, что хотел бы чтобы мы были вместе, что все эти годы он планомерно разрушал отношения с женой и подвел её к разводу, что ей уже ничего не нужно и дети тоже уже достаточно большие и можно все устроить так, что мы будем вместе, если мне это конечно нужно.

Прочитав это письмо, я испытала какую-то смесь противоречивых чувств – грусть, всколыхнувшееся чувство прошлой любви и ощущение, что сейчас-то уже мне наверное ничего не нужно, у меня есть новые стремления, все это уже, наверное, поздно и ни к чему, и не хочется. И все равно приятно, что он мне вот так пишет, что так как он меня все равно никто не любил и любить никогда не будет. А еще в тот момент я, наверное, плюсовала, мне казалось, что я где-то сверху, что мне-то и не нужно уже, если ему нужно, то пусть предпринимает действия. Мы возобновили общение по телефону, стали созваниваться, при этом я не чувствовала той любви и страсти со своей стороны, которая была раньше, хотя мне и было приятно, что он хочет быть со мной, что предлагает варианты по решению жилищного вопроса (а раньше это делала я), а мне вроде бы как и не хочется никаких действий со своей стороны предпринимать. И вообще – это на его стороне препятствия – вот пусть он и действует. И даже на тот момент активизировалось мужское внимание – писал А. и настойчиво хотел встретиться, в декабре со мной познакомился мужчина с высокой ОЗ, мы пару раз встретились, он мне нравился и было влечение довольно сильное. Я рассказала подруге, которая единственная была в курсе всей истории с Н., что он опять пишет, она меня предостерегла от влезания опять в ту же реку, но я ее уверила, что внутренне сильна как никогда и, если будет нужно, смогу быстро и безболезненно закрыть эту страницу.

Под Новый 2020 год я уехала с подругой в Италию, наслаждалась флорентийским искусством, миланским шоппингом и в новогоднюю ночь получала поздравления от Н., А., и нового знакомого. Это льстило, я себя чувствовала ого-го, хотя в общем-то за этим всем не было ничего серьезного. А еще вот тогда в новогоднюю ночь меня сильно резануло, когда Н. прислал свои фото за новогодним столом с мамой и детьми, а стол накрыт всякими вкусностями, приготовленными его женой. А я в Милане в своем статус кво вечной одиночки. И как бы я ни храбрилась, это он на верху, а не я. Н. мне предлагал встретиться, чтобы все обсудить – с ним, с мамой, с его женой. Я крутила у виска и говорила, что ничего с его женой я обсуждать не буду и вообще встречу оттягивала даже наедине с ним. Со стороны моего псевдо-плюса, мне казалось, что я могу разочароваться в нем, что вот я его так страстно всегда хотела и желала, а мне казалось, что вся эта страсть у меня прошла.

Но в начале февраля мы встретились, сидели у него в машине и как в самый первый раз я поплыла – и как будто не было этих 4 лет, что мы не виделись. И хотела, и желала я его также, и его магнетизирующий взгляд влиял на меня также, и также хотелось его целовать всего с головы до ног.

Мы так и не приступили ни к какому обсуждению возможностей быть вместе. Да и я еще из своего псевдо-плюса думала, что да, хорошо, но может быть оно мне и не нужно. Может быть мне стоит попробовать с этим новым мужчиной. Хотя страсть и влечение к Н. проснулось в полной мере. Но я понимала, что все таки он же женат и по сути, чтобы он не говорил, никак еще ничего не изменилось. Да, все вроде были в курсе, даже старший сын уже знал обо мне и жене было сказано, что нужно разводиться, а она просила дать ей время привыкнуть к этой мысли. Еще через пару недель он сказал, что готов приехать ко мне на неделю. А я не понимала, как себя вести, меня коробило даже больше, чем когда мы встречались тайно. В договоренный день я заехала за Н. и увидела, что рядом с ним около подъезда стоит его старший сын. Я просто не могу передать всей той внутренней бури из помеси стыда, недоумения, что так нельзя, что нельзя, чтобы 15 летний мальчик провожал папу к любовнице. Чтобы он не говорил, что сын в курсе обо мне, что он заложил в него нормальное отношение, меня все равно это жутко коробило и не укладывалось в рамки моего понимания о нормальном. Нужно сказать, что старший сын особенно любит Н. Мне даже кажется, что он также магнетически влияет на него, как и на женщин. Даже жена Н. сказала, что он присвоил сына и даже ревнует его к такой любви. А сам Н. сказал, что дети действительно очень любят его, как щенята к нему ластятся, старший сын каждый вечер делает ему массаж, всегда при случае обнимает его, а еще любит взять его ношенную футболку и нюхать. И это да, прям как я, и как, уверена, другие женщины, которые любили Н. И Н. не хотел бы разлучаться с детьми, в идеале бы вообще, чтобы дети жили с нами, хотя бы старший сын, ну или обязательно где-то совсем рядом, чтобы каждый день видеться.

В ту встречу мы доехали до меня, до вечера занимались любовью, а потом я сказала, что все это все равно не правильно. Что ему нужно развестить, что тем более, когда все всё знают это необходимо. И в этот же день вечером я отвезла его домой. Он согласился, что я права и что он будет настаивать на скорейшем разводе, а пока мы действительно не должны встречаться, что теперь все будет честно, что он поменялся за эти годы и тоже не хочет блуда.

Но, ожидаемо, жена не могла быстро решиться, просила дать ей время, может быть месяц, чтобы свыкнуться, а я понимала со своей стороны, что ни с чем она не свыкнется. При всей той боли, которую он причинял ей всю жизнь, она все также его любит и не готова от него отказаться. Я наверное это понимала лучше, чем он. В общем, все опять погрузилось в неопределенность.

А потом началась эпидемия коронавируса и все сели по домам и уже совсем ничего нельзя было предпринимать. Н. говорил, что все продолжим, как только будет возможность. И хотя причины были объективными, я уже скатилась вниз и мое нетерпение постоянно выходило наружу. В первый этап наших взаимоотношений я никогда не вываливала на него свои внутренние бури, все взрывы происходили у меня внутри, а на Н. я изливала только свою любовь и безмерное обожание и скулеж изредка, но без претензий. За что он, наверное, и любил меня. А сейчас мое нетерпение, сомнения, претензии вываливались и на него тоже, у меня просто не получалось их сдерживать. Я говорила, что вот уже опять прошло полгода, а ничего так и не изменилось, что уже 8,5 лет как ничего не меняется. В апреле я как-то держалась от претензий, но карантин затягивался и, вероятно, под действием общего напряжения все мое внутреннее несогласие с ситуацией многократно усугублялось. Где-то с середины мая начались американские горки. Я высказывала претензии из большого такого минуса, при этом мне хотелось все закончить, я порой провоцировала его на то, чтобы он сказал мне что-то плохое, что могло бы меня отвратить от него или его окончательно отвратить от меня. И он действительно говорил, что я уже не такая, что он любил ту другую меня, которая его обожала и со всех ног бежала к нему. Я подтверждала, что да, действительно изменилась и не хочу возвращаться к тому состоянию, что мне нужна спокойная любовь с уважением, а не мучительная любовь-ожидание, которая разрушает меня изнутри. За последние 2 месяца меня качает из страсти и любви к отторжению и агрессии. Это какая-то любовь-борьба или страсть-борьба, в которой я все время проигрываю. Я пытаюсь как-то отстоять свои права, понимая при этом, что все равно решает всегда он быть нам или нет. Обуревающее желание быть с ним и невозможность соблюсти комфортных для душевного равновесия условий. В 3-х или 4-х размолвках, которые были за эти 2 месяца, то я косячила, оставляя хвосты, то он. Это всегда хорошо ощущалось по состоянию после. Поэтому либо мне приходилось как-то реабилитировать себя, чтобы обрести хоть какую-то устойчивость, либо он, чувствуя, вероятно, тоже какой-то дискомфорт. Но весь этот высказанный в размолвках-расставаниях взаимный негатив накапливался и смешанный со страстью, разъедал меня изнутри и, вероятно, его тоже. И при этом я катилась вниз со свистом, с пониманием, что я опять почти в том же состоянии, что и тогда и, частично осознавая, все равно не могла противиться. После каждой размолвки я хотела, чтобы он вернулся. А Н. наверное хотелось все завершить, но все равно он поддавался на мои примирения или сам из-за агонии любви и страсти примирялся, но очевидно, что он уходил все в больший плюс. Ему нужна была та покладистая я, а я бунтовала.

Две недели назад мы наконец встретились, он приехал ко мне, опять также страстно в постели и все вроде было хорошо, опять надежды на совместное будущее. Он сказал, что хочет, чтобы я ехала с ним на месяц в санаторий. А еще сказал, что если я забеременею, а мы не предохранялись и были подходящие дни, то это всё решит в нашу пользу еще быстрее. А через пару дней меня опять начали терзать внутренние демоны, что мне нужно внутренне согласиться с тем, чтобы ехать в статусе любовницы, а еще то, что мне хочется, чтобы не беременность была определяющим моментом, а я сама. Опять бунтовала и все это высказала. Он в очередной раз сказал, что он оставляет все как есть в своей жизни, а мне желает удачи. Мы неделю не общались, он менял аватарки в мессенджере со всякими посланиями (знал, что я буду видеть), где было и что он устал от всего, и что все задолбало, а потом вывесил аватар с именем, которым его жена называет. И я не вытерпела, написала, что рада, что все у него с женой наладилось. Опять завязалась переписка, опять помирились и в прошедшую пятницу встретились. Он планировал пробыть со мной до понедельника, сказал, что жена вроде готова начать бракоразводный процесс, что до поездки в санаторий он постарается подать документы на развод. А после он вернется и все возможно решиться. А если я беременна, то он даже в санаторий не поедет. А я уже чувствовала, что я, конечно, не беременна и это было похоже на экзамен, который ты заранее провалил. Я не знаю, что со мной творится, когда я рядом с ним. Мне одновременно безумно хорошо, и безумно же мучительно. Безумно хорошо в сексе и, наверное, и он тоже привязан ко мне в большей степени именно из-за этой взаимной страсти, получаемого удовольствия. В постели я именно та обожающая его, которая ему так нужна. И это я понимаю. Я просто растворяюсь в нем, в его желаниях и удовольствии и он также дарит удовольствие мне. Если бы мы всегда находились в этом состоянии, то это были бы, наверное, самые прекрасные отношения. Но в остальное время очень много драматизма, препятствий и невозможностей. В этот раз я уже на самом деле была настолько растворена в нем, опять как тогда, мне хотелось делать ему приятное, купить что-то, что ему понравиться (и я промахивалась), накормить чем-то вкусным (а выходило что-то несуразное), хотя он и уверял, что ему все нравится. Но еще я видела, что ему у меня некомфортно, что он смотрит на меня критически и замечает набранные за карантин 3-4 лишних килограмма, а потом и говорит об этом. А я плохо сплю, мечусь, он говорит, что мне нужно попить новопассит. А ночью ему снятся нехорошие сны про пожилую маму и он сообщает, что чуть ли не в 5 утра готов был к ней ехать. А утром ему и пишет, и звонит жена. И дальше под благовидным предлогом он говорит, что нужно уехать. И я его отвожу с кислыми щами и скорбью на лице, которую он уже, наверное, не выносит. До вечера мы еще агонично общаемся (вернее это я инициирую), а вечером он пишет «Забеременей» и я понимаю, что это единственное, что может его сподвигнуть быть со мной. И это коробит и одновременно понимаешь, что завтра станет очевидно, что это не так и от тебя окончательно откажутся. И остатки самолюбия твердят тебе, что нельзя такие условия терперь и при этом шанса быть с Н. не остается. В ночь становится очевидным, что я не беременнп и я пишу ему об этом, с призрачной надеждой, что все таки поутру он мне напишет или позвонит и скажет, что все это не важно. Но нет, он пишет: «Забеременей от кого-нибудь. Я тебя умоляю. У тебя все есть для этого. Это я один остаюсь. Хватит х..ней страдать и тебе, и мне». И мне бы уже замолчать и больше ничего не писать, но я пишу ему о своей боли и муках и о том, что я никогда не была инициатором расставаний и мне всегда приходилось подчиняться его решениям и что тяжело и больно слушать его «наказы в светлое будущее».

Опять слезы, муки и руины, как и пять лет назад.

Мне действительно хотелось, чтобы на базисе той страсти и любви появились новые мы (я еще своей Училкой и Штурманом его доставала), с отношениями без препятствий, без боли, без драмы. И это желание оно все равно есть и я этого хочу и при этом понимаю, что уже все я загубила и сама себя опустила на дно, откуда нужно выкарабкиваться. Я же выкарабкалась, как мне казалось после первого раза и, наверное, ждала, что точно удержусь и там наверху сможет получиться это новое и счастливое. А свалилась опять. Раздирают противоречивые чувства – боль и безумное желание его видеть и вернуть. А с другой стороны, понимание, что мне нужно себе вернуть локус контроля, заняться работой еще активней и чем-то полезным и отвлечься, а не зависать всеми мыслями на Н. – ведь все разрушено и вряд ли возможно при моем таком состоянии. И хочется увидеть то, что я не вижу, и не понимаю про себя, и про него, надеясь, что это поможет мне выдернуть себя из этого ужасного теперешнего состояния.

Буду признательна, если мое письмо попадет на разбор. Извиняюсь, что письмо получилось очень длинным.