 

Мнение: Школьный проездной

30.07.2020, 15:05, Разное

В славном граде Александрове Владимирской губернии узрела в автобусе такое объявление

Вроде никогда нигде не было такого. На проездной школьный право есть – получи – и катайся сколько влезет.
Хоть к бабушке в гости, хоть в кружок.
Разве где-то такое имело место, чтобы вот только так, только в школу и обратно?
Местная самодеятельность? Законно ли это?
В положениях о школьных проездных ничего подобного не нашла. 

Источник: Достало





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