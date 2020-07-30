Мнение: Школьный проездной

30.07.2020, 15:05, Разное

В славном граде Александрове Владимирской губернии узрела в автобусе такое объявление

Вроде никогда нигде не было такого. На проездной школьный право есть – получи – и катайся сколько влезет.

Хоть к бабушке в гости, хоть в кружок.

Разве где-то такое имело место, чтобы вот только так, только в школу и обратно?

Местная самодеятельность? Законно ли это?

В положениях о школьных проездных ничего подобного не нашла.