Мнение: Школьный проездной
30.07.2020, 15:05, Разное
В славном граде Александрове Владимирской губернии узрела в автобусе такое объявление
Вроде никогда нигде не было такого. На проездной школьный право есть – получи – и катайся сколько влезет.
Хоть к бабушке в гости, хоть в кружок.
Разве где-то такое имело место, чтобы вот только так, только в школу и обратно?
Местная самодеятельность? Законно ли это?
В положениях о школьных проездных ничего подобного не нашла.
Источник: Достало
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет