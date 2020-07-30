Экс-депутат Рады назвал источник финансирования Майдана

30.07.2020, 15:02, Новости дня

Экс-депутат украинского парламента от «Партии регионов» Давид Жвания сообщил, что в финансировании протестов на площади Независимости в Киеве в 2013-2014 годах участвовало литовское посольство.

«Я также знаю о том, как финансировался государственный переворот. Финансирование захвата власти осуществлялось несколькими способами. Одним из внешних источников было посольство Литвы, через которое передавали деньги и оружие, а внутренним каналом был «Диамантбанк». У меня есть документальные свидетельства, подтверждающие мои слова. Поэтому я еще раз обращаюсь к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, откройте уголовные дела, вызывайте меня на допрос. Украинцы должны узнать наконец правду, что тогда произошло. Назад дороги нет», – цитирует Жванию РИА «Новости».

Ранее депутат заявлял, что вместе с бывшим главой МИД Украины Павлом Климкиным давал взятку в 2014 году европейскому чиновнику в 5 млн евро за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на президентских выборах. Парламентарий утверждал, что в 2014 году на Украине произошел захват власти, и это было спланированной акцией.

Напомним, в начале января руководителем отдела по расследованиям дел «евромайдана» в Государственном бюро расследований Украины был назначен Александр Буряк.

В конце декабря бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о «евромайдане» и освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, заявляли, что считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.