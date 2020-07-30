 

После нападения женщины на девочку на детской площадке в Петербурге начата проверка

30.07.2020, 14:53, Новости дня

Полиция проводит проверку после публикации в Сети видеозаписи, на которой запечатлена драка между 11-летней девочкой и женщиной на детской площадке в Петербурге, сообщили в ГУ МВД по городу и области.

«Сотрудники полиции Невского района проводят проверку по факту получения несовершеннолетней девочки травм на детской площадке», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ребенка госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Девочка объяснила, что у нее произошел конфликт с незнакомой женщиной на детской площадке в Невском районе города. После оказания медицинской помощи ее отпустили на амбулаторное лечение.

Личность женщины устанавливается.

В Сети публиковали видеозапись, на которой женщина несколько раз толкнула девочку на землю, бросила рядом самокат и назвала «мразью» и «дрянью». В ответ девочка попыталась несколько раз ударить женщину.

В июле правоохранители задержали женщину, побившую трехлетнюю внучку в лифте в Красноярске. По версии следствия, подозреваемая вместе со своей трехлетней внучкой пришла в гости к знакомой. По пути домой девочка начала капризничать, чем вызвала раздражение женщины.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Эксперт: Обращением в Генпрокуратуру движение «Голос» пытается спасти свою репутацию на Западе

13.07 / Лукашенко назвал новый способ «лечения» коронавируса

25.06 / Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

09.07 / В мире: “Вирусная бомба” зреет на южных рубежах России

29.07 / Boeing снял с производства легендарный «горбатый» авиалайнер

16.07 / Путин и Роухани обсудили Сирию, оружейное эмбарго и коронавирус

09.07 / В Аргентине придумали необычный способ лечения коронавируса

20.07 / Путин отправил Фургала в отставку

15.07 / Euronews – вторая волна пандемии не даёт европейцам вернуться к нормальной жизни

03.07 / Путин о поправках в Конституцию: Мы приняли это решение вместе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска