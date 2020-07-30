При конфликте со стрельбой в Ленобласти погиб человек

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30.07.2020, 14:53, Новости дня

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел конфликт со стрельбой, один человек погиб, другой ранен, сообщил источник в силовых структурах.

«По предварительным данным, ночью 30 июля в районе железнодорожного переезда неизвестный вышел из леса в сторону шедшей от метро «Улица Дыбенко» в сторону Кудрово компании из трех человек, после чего они услышали выстрелы», – сказал собеседник РИА «Новости».

Двое смогли сбежать с места происшествия, третий был найден на улице Новая с ранением, он скончался там же, сказал источник.

Он не назвал оружие, из которого велась стрельба. По данным собеседника, один из спасшихся мужчин получил ранение в руку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В июле на Щелковском шоссе в Москве водитель автомобиля ВАЗ открыл стрельбу из пистолета, по свидетельству очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.





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