НАСА отправило к Марсу вездеход с вертолетом

30.07.2020, 14:48, Новости дня

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала 30 июля в 14.50 мск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Основная цель марсохода, который, по расчетам, достигнет поверхности Красной планеты 18 февраля 2021 года, – поиски следов микроорганизмов в кратере Йезеро. Согласно сотрудникам НАСА, «аппарат будет исследовать геологическое строение Марса, состав атмосферы, произведет оценку природных ресурсов и тех угроз, с которыми могут столкнуться люди во время грядущих экспедиций на планету», передает ТАСС.

Как отметил директор ведомства Джим Брайденстайн, проведенные ранее исследования свидетельствуют о том, что 3 млрд лет назад на Марсе существовала активная атмосфера, имелась вода, а поверхность планеты была защищена от воздействия солнечной радиации.

Шестиколесная научная лаборатория размером с небольшой автомобиль, на создание которой было затрачено около 2,5 млрд долларов, имеет следующие габариты: длина – примерно 3 метра без учета механической руки-манипулятора, ширина – 2,7 метра, высота – 2,2 метра. Масса марсохода составляет 1 025 кг.

Аппарат, прошедший перед стартом тщательную стерилизацию с тем, чтобы не занести на Марс земные микроорганизмы, оснащен, в частности, радиоизотопным термоэлектрическим генератором, работающим на двуокиси плутония, и двумя литий-ионными батареями. На марсоходе закреплен также вертолет Ingenuity, который может совершить за весь период исследований до пяти непродолжительных полетов на высоте до 10 метров от поверхности. Кроме того, на Perseverance установлены научные инструменты, созданные учеными из Франции, Испании и Норвегии.

С помощью дистанционного манипулятора длиной 2,1 метра марсоход соберет 40 образцов грунта, которые, как надеются в НАСА, в 2031 году будут возвращены на Землю другим аппаратом.