Генпрокуратура назвала масштабы взяточничества за полгода

30.07.2020, 14:48, Новости дня

В 2020 году ущерб от коррупционных преступлений составил 29 млрд рублей, это на четверть меньше показателя за первые шесть месяцев 2019 года, сообщила Генпрокуратура.

«Размер установленного материального ущерба, причиненного коррупционерами, уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 23,7% (с 38,4 млрд до 29,3 млрд рублей)», – сообщили ТАСС в ведомстве.

Удалось возместить ущерб на почти 60%, денег и ценностей было изъято на 2 млрд рублей, что в три раза больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем в 2020 году зафиксирован рост попыток дать взятки в стране.

«В первом полугодии выявлено 18,9 тыс. преступлений коррупционной направленности, что сопоставимо с аналогичными показателями прошлого года (19,4 тыс.), при этом увеличилось число лиц, совершивших их. Возросло количество преступлений о даче взятки (на 11,2%)», – сообщили в ведомстве.

Правоохранители больше ориентируются на выявление взяточников, а не взяткодателей, уточнили в Генпрокуратуре.

«Соотношение [выявленных фактов] получения и дачи взятки сохранилось на прежнем уровне (56% к 44% соответственно)», – добавили в надзорном органе.

В январе сообщалось, что в РФ по итогам 2019 года стали чаще выявлять случаи взяточничества. Отмечалось, что по стране возросло на 14% (с 3499 до 3988) число деяний, предусмотренных статьей «Получение взятки».