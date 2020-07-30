 

Историк моды Васильев о Маркл: Она выглядела часто как бедная родственница

30.07.2020, 14:43, Разное

Александр Васильев отметил, что поклонники королевской семьи были без ума от Меган Маркл, когда она вышла замуж за принца Гарри. Позже к ней стали относиться менее снисходительно, поняв, кем она является.

По мнению историка моды, у Маркл непомерные амбиции и принципы, которые она не собиралась менять ради жизни при дворе. Ее отдаленность от королевской семьи проявлялась даже в нарядах. “Она выглядела часто как бедная родственница”, – считает Александр. При этом герцогиня Сассекская хотела славы и денег.

Что касается внешнего вида Маркл, то здесь Васильев весьма строг. Он уверен, что супруге принца Гарри не следует распускать волосы и надевать простые вещи. В ее случае положено носить драгоценности и изысканные наряды, как это делает Кейт Миддлтон.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 3 Дек 2018 в 8:22 PST

Ведущий шоу “Модный приговор” насчитал лишь несколько удачных предметов одежды из гардероба Маркл. Вероятно, такие наряды подбирали для Меган королевские эксперты, когда было важно выглядеть статусно. Васильев обратил внимание и на натруженные руки герцогини Сассекской. Он считает, что ей лучше носить перчатки.

Недавно стало известно о выходе книги о жизни принца Гарри и Меган Маркл. Многие считают, что издание разрушит репутацию герцогов Сассекских и их отношения с королевской семьей.





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