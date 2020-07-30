 

Сын прокомментировал задолженность Боярского за услуги ЖКХ: Мелочи жизни

30.07.2020, 14:43, Разное

Приставы уже начали судебное производство по делу актера. Несмотря на размер задолженности – всего 200 рублей, они не намерены прощать знаменитости оплошность.

Сын Михаила Боярского прокомментировал ситуацию. По его словам, 70-летний артист мог забыть о квитанции. Сергей намерен заплатить 200 рублей от имени отца. “Это мелочи жизни”, – уверен депутат.

В свою очередь Михаил Боярский сообщил журналистам, что не скрывается. Актер добавил, что ему все равно, даже если его будут разыскивать и травить в Сети. Найти музыканта несложно – с марта они с супругой находятся на даче.

Отметим, что Боярский довольно негативно относится к критике. Звезда считает, что может позволить себе чуть больше, чем простые смертные.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 27 Янв 2019 в 11:02 PST

Например, уже несколько раз за последние месяцы СМИ сообщали о том, что Боярский нарушает ПДД. Актер нередко паркует автомобиль на Невском проспекте Санкт-Петербурга, где запрещена остановка на длительное время, и отправляется по делам.





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