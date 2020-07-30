 

Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Минске

30.07.2020, 14:41, Новости дня

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе, которая ведет переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе. Видеокомментарий Кравчука после визита в Офис президента был показан в эфире телеканала “Украина 24”. Комментарий экс-президента также размещен в YouTube телеканала “112 Украина”.

“Естественно, я думал об этом, но когда я осознал, что происходит на Донбассе, когда наши молодые парни и девушки умирают, защищая нашу землю, проливая кровь, защищая суверенитет Украины, я при всем том, что в своей жизни видел, и можно было бы отдыхать, но время для отдыха не пришло… Я принял решение: если я смогу (а я этого хочу) что-то сделать, чтобы ускорить наступление мира на Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился [возглавить украинскую делегацию]”, – сказал Кравчук.

ВИДЕОВидео: 112 Украина / YouTube

Со слов Кравчука неясно, назначен ли он главой украинской делегации или только будет назначен. На сайте президента на момент публикации новости сообщений о новом руководителе делегации Украины не было.

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участия в работе ТКГ.

29 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в качестве преемника Кучмы рассматривает кандидатуры Кравчука, вице-премьера Алексея Резникова и еще нескольких человек. Он отмечал, что назовет нового главу делегации в ближайшее время.

В мае Зеленский рассказывал, что Кучма просил передать его полномочия Резникову.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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