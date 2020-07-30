На трассе Киев – Чоп в результате ДТП с участием гражданина Франции погибла 16-летняя девушка, врачи борются за жизнь ее сестры

30.07.2020, 14:41, Новости дня

27 июля на дороге Киев – Чоп в районе города Броды Львовской области водитель автомобиля Lexus, 48-летний гражданин Франции, при попытке обогнать автомобиль “Нива” не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автопоездом Renault. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“От столкновения с 40-тонной фурой джип Lexus разорвало на две части. На заднем сиденье Lexus находились две девочки-сестры – 16 и 13 лет. Старшая сестра, к сожалению, погибла. Младшая получила тяжелейшую черепно-мозговую травму и впала в состояние комы”, – рассказал Геращенко.

По его словам, первую помощь оказали ей медики больницы в Бродах, однако пострадавшей понадобилась транспортировка в Институт нейрохирургии имени Ромоданова в Киев.

“Вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, оборудованный системой искусственной вентиляции легких и другим необходимым оборудованием для транспортировки пациентов, находящихся в тяжелейшем состоянии, перевез девочку в Киев, а патрульные полицейские за девять минут сопроводили реанимобиль из аэропорта Жуляны в институт нейрохирургии”, – отметил чиновник.

По его словам, состояние девочки остается стабильно тяжелым, однако врачи продолжают бороться за ее жизнь “и есть надежда на ее спасение”.

Он добавил, что водитель автомобиля Lexus получил ряд тяжелых травм, но его жизнь вне опасности. Мама девочек, которая сидела на переднем сидении, чудом осталась жива и не получила серьезных повреждений.

“Окончательные причины этого ужасного ДТП будут установлены в ходе следствия и проведения автотехнических экспертиз. Кто виноват и какова будет мера ответственности, установит суд”, – резюмировал Геращенко.

Берегите жизни на дороге ! Пожалуйста ! 27 июля на дороге Киев – Чоп в районе города Броды произошло ужасное ДТП…. Posted by Антон Геращенко on Neljapäev, 30. juuli 2020