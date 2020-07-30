Марсоход Perseverance готов отправиться к Красной планете

30.07.2020, 14:32, Новости дня

Завершается подготовка к запуску третьей и последней миссии на Марс этим летом, в центре которой будет самый сложный марсоход НАСА, который будет заниматься поисками свидетельств жизни.

Марсоход Perseverance («Настойчивость») отправится в космос вслед за китайским комплексом, включающим марсоход и орбитальный аппарат, и орбитальным аппаратом ОАЭ, запущенными за последнюю неделю.

Американскому космическому аппарату потребуется семь месяцев, чтобы долететь до Марса, преодолев расстояние более 480 миллионов километров.

Оказавшись на поверхности Красной планеты, Perseverance будет искать свидетельства прошлой микроскопической жизни на дне древнего озера и собирать самые многообещающие образцы горных пород.

НАСА объединит усилия с Европейским космическим агентством, чтобы доставить эти образцы на Землю примерно в 2031 году.

Эти беспрецедентные усилия потребуют нескольких запусков и космических кораблей и обойдутся более чем в 8 миллиардов долларов.

«Мы не знаем, существовала ли там жизнь или нет. Но мы знаем, что когда-то Марс был пригоден для жизни», – заявил глава НАСА Джим Брайденстайн накануне запуска.

США – единственная страна, осуществившая успешную посадку космического аппарата на Марс. Если все пойдет хорошо, то в феврале следующего года Perseverance станет девятым американским космическим аппаратом, работающим на поверхности Марса.

Но обо всем по порядку. Ожидается, что к моменту запуска ракеты Atlas V, созданной консорциумом United Launch Alliance, будет хорошая погода.

Денверский ракетостроитель и его компании-наследницы запускали все миссии НАСА к Марсу, начиная с межпланетных станций Mariner, отправленных в космос в 1964 году.

Исполнительный директор United Launch Alliance Тори Бруно заявил, что Perseverance является самым сложным и удивительным из всех марсианских аппаратов.

«Мы с огромным нетерпением ждем, когда этот багги, работающий на атомной энергии, отправится на Марс», – заявил он на прошлой неделе.