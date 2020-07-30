Юлия Пересильд, Дарья Мороз и Андрей Бурковский на съемках нового сериала “Медиатор”

30.07.2020, 14:32, Разное

На днях в Москве стартовали съемки многосерийной психологической драмы “Медиатор”. Главную роль в проекте играет Андрей Бурковский, а главные женские роли исполняют Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Евгения Симонова и другие. Режиссером выступает Артем Аксененко (“В клетке”, “Лапси”).

“Медиатор” – это сериал, где можно многое понять про себя, про психологию людей в целом. Он про наши страхи, про детство, про понятие правды. Обманываем ли мы себя? Чего хотим на самом деле? – размышляет Андрей Бурковский.По сюжету его герой Андрей Петров – профессиональный переговорщик, прошедший подготовку в Академии Управления МВД России. Он тот человек, который без оружия приходит к террористам и в считанные секунды устанавливает с ними контакт, но основной его доход идет не от удачного освобождения заложников, а от крупного бизнеса. Везде, где люди не могут договориться, он помогает – за очень большие деньги. Для каждого случая он меняется до неузнаваемости. Удивительную способность к перевоплощению Петров развил в детстве – это помогало ему выстраивать непростые отношения с матерью. А еще он настолько хорошо чувствует людей, что давно не верит никому. Даже себе.

Андрей Бурковский Режиссер Артем АксененкоСериал снимается для видеосервиса START, это является для меня гарантом того, что это будет классный продукт, что он будет круто сделан, – говорит Дарья Мороз. – Всем зрителям “Содержанок”, “Бывших”, “257 причин, чтобы жить” и другого оригинального контента видеосервиса стоит ждать этот проект среди первых в wish-листе. Я играю девушку Веру. Характерный персонаж, изломанная судьба, истерическая натура. Человек, в определенном смысле, обиженный на весь мир. Очень такой жесткий серьезный манипулятор. Для меня эта история о том, как один манипулятор сталкивается с еще более ловким манипулятором. А еще это новый персонаж в моей биографии. Отличается от всего того, что я играла до этого.

Дарья Мороз Юлия ПересильдВ широком смысле “Медиатор” – это история о силе убеждения, о том, какой мощью может обладать слово, если уметь им пользоваться, ведь пока люди говорят, оружие не стреляет, – говорит генеральный продюсер проекта Эдуард Илоян. Мне показалось очень интересным рассказать историю о профессиональном переговорщике, который может убедить кого угодно в чем угодно, но который не способен договориться с самим собой. Он не может смириться с потерями своих близких, любимого человека, и понимание этой невозможности помогает ему стать абсолютно новым, другим человеком, – рассказывает Игорь Толстунов, генеральный продюсер проекта.