Путин заявил о готовности МО работать в Усолье-Сибирском для ликвидации загрязнения

30.07.2020, 14:30, Новости дня

Президент Владимир Путин сообщил, что Минобороны РФ готово работать в Усолье-Сибирском для ликвидации экологического загрязнения. По его словам, в настоящее время необходимо приступить к работе на наиболее опасных участках.

«Нужно в ближайшие дни приступить к работе на наиболее опасных объектах, которые должны быть обезврежены в первоочередном порядке, мобилизовать ресурсы всех уровней власти, привлечь возможности Минобороны, войск химической защиты. Сейчас министр доложил, что Минобороны готово к этой работе», – сказал президент на совещании по экологической ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что необходимо срочно изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском и поставить охрану от Росгвардии.

Также глава государства поручил разработать план работы по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском. Кроме того, Минфину поручено выделить необходимые средства.

О результатах первого этапа работы президент поручил доложить через три месяца.

В четверг Путин проводил совещание в формате видеоконференции об экологической ситуации в Усолье-Сибирском. На встрече глава государства заявил, что экологическая ситуация в этом городе непростая, груз экологических проблем накапливался там еще с 1930-х годов, сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что промплощадка ранее использовалась для производства химической продукции предприятием «Усольехимпром», ее общая площадь составляет более 600 гектаров. Производственная деятельность химпредприятия была прекращена еще в 2010 году. В результате остановки производства значительная часть отходов была помещена в подземные резервуары и оставлена на территории, в результате чего вся почва, подземные воды пропитались опасными химическими веществами.

Усолье-Сибирское – город в Иркутской области, один из старейших городов в Приангарье. В нем проживают около 76 тыс. человек. Он входит в список городов России с самым загрязненным воздухом.