Политика: Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

30.07.2020, 14:30, Разное

Арестованным в Белоруссии по подозрению в терроризме россиянам может грозить нечто худшее, чем 20 лет тюрьмы. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Минск тем временем находит новые источники «российского вмешательства», заявляя о диверсантах из Пскова. Выдаст ли Лукашенко Украине воевавших в Донбассе россиян и какой будет ответ Москвы?

Белорусские власти определили источники внешней – точнее, российской угрозы. В четверг госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков выступил на экстренно созванном заседании республиканского центризбиркома, с участием всех зарегистирированных кандидатов в президенты, и заявил – под Псковом и Невелем подготовлены «две группировки», которые якобы будут заброшены в республику, чтобы «делать революцию».

Невель – райцентр на юге Псковской области, практически у границы с Витебской областью (расстояние до ближайшего белорусского городка Езерище – чуть более 20 километров). Собственно, от Пскова до границы с ближайшим белорусским регионом, Полоцкой областью, более 200 км.

Обнародование «зловещих планов» по забросу российских «группировок» из Пскова прозвучало на фоне быстро раскручивающейся истории с арестом в Минске группы россиян – против которых возбуждено уголовное дело о подготовке террористических актов в Белоруссии. Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные, опять же по словам Равкова, начали давать показания.

«Заявление о подготовке боевиков под Псковом и Невелем для заброски в Белоруссию, это конечно, полная глупость. Никого там нет, равно как и никто не планировал никакого вмешательства во внутренние дела Белоруссии», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов.

Как накануне отмечала газета ВЗГЛЯД, одной из правдоподобных версий появления в Белоруссии «россиян в одежде стиля милитари» было то, что Минск используется «вагнеровцами» как перевалочный пункт для переброски в другие страны – преимущественно африканские.

«Но информацию о каких-то «группировках в Псковской области» правоохранители передают Лукашенко, дабы тот мог это использовать в своих политических интересах», – заметил Баширов. Версию следствия фактически озвучили на заседании белорусского ЦИК, куда вызвали кандидатов на президентских выборах 9 августа. «Действия боевиков», которые, как утверждается, находятся на территории страны, могут быть направлены на массовые мероприятия, которые проходят накануне президентских выборов, передал слова Равкова, кандидат в президенты Андрей Дмитриев. Угрозу прямо связали с задержанными накануне россиянами.

Ранее глава белорусского Совбеза Равков утверждал, что на территории Белоруссии уже якобы могут находиться до двухсот «боевиков». Одновременно белорусская сторона активно муссирует версию донбасского происхождения «бойцов ЧВК Вагнера». Одного из задержанных СМИ определили как снайпера из Донбасса. Российский писатель, бывший ополченец ДНР Захар Прилепин подтвердил факт нахождения среди задержанных нескольких человек, воевавших вместе с ним в Донбассе.

Как сообщил белорусский адвокат Александр Пыльченко, задержанным может грозить наказание в виде лишения свободы до 20 лет в белорусских тюрьмах, передает РИА «Новости». Но не исключено, что тюрьма может оказаться украинской.

Накануне источник агентства «Интерфакс» сообщил, что часть задержанных «боевиков» формально имеет два гражданства – российское и украинское. При этом источник указал, что по сути эти люди утратили гражданство Украины при получении российского паспорта. В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.

Тем не менее, после экстренного заседания белорусского Совбеза и еще более экстренного вызова послов России и одновременно Украины в МИД Белоруссии стало понятно, что есть риск выдачи захваченных россиян Киеву. Тем более, что в четверг Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что инициирует запрос в офис генерального прокурора об экстрадиции задержанных в Белоруссии граждан, среди которых якобы есть украинцы.

В Госдуме уже призвали обратить внимание на грозящую россиянам передачу с рук на руки СБУ или ведомству Арсена Авакова. «Если Белоруссия выдаст задержанных россиян Украине, это будет крайне недружественный шаг по отношению к России», – сказал газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. – Надеюсь, что этого не произойдет. Москве нужно принять все усилия, чтобы своих граждан вытащить из Минска. Если к ним есть вопросы, то расследовать это дело и судить их нужно здесь, в России».

«Конечно, нужно предостерегать горячие головы, которые есть в любом государстве. Если они все же пойдут по такому пути, нужно принимать определенные меры по отношению к таким действиям», – добавил Калашников.

По его мнению, у РФ нет причин пытаться свергнуть действующего главу республики Александра Лукашенко. «Отношения между нашими странами объективно хороши.

Почему нам должен мешать Лукашенко? Зачем РФ свергать его? Нам это невыгодно.

Какие-то люди могли в этом участвовать, но это вовсе не обязательно власти», – подытожил депутат.

Кому выгодно нынешнее нагнетание страстей, так это Лукашенко – для достижения максимально убедительной победы на предстоящих через считанные дни выборах, отметил политолог Баширов. К своей пользе пытается обратить эту историю и украинская сторона, добавил эксперт. Еще накануне скандальный украинский сайт «Миротворец» (который в свое время курировал нынешний замглавы МИД Украины Антон Геращенко) заявил, что на момент задержания в Минске, 24 россиянина из 33 уже были в базе сайта. «На самом деле, ресурс опубликовал эти данные через час после того как на белорусском государственном информагентстве «БелТА» появились паспортные данные россиян, – отметил Баширов. – То есть мы наблюдаем подгонку фактов под ситуацию».

Сейчас Украина, конечно, будет вносить требование о выдаче задержанных россиян Киеву, прогнозирует политолог. «Но Белоруссия будет «внимательно», этот вариант изучать, потому что это дополнительный способ давления на Россию, – указал собеседник. – Выдача возможна только в том, случае, если будет представлена внятная доказательная база, и если этот шаг будет соответствовать международному праву. Ни первого, ни второго мы пока и близко не наблюдаем».

Москва со своей стороны, прилагает усилия к тому, чтобы максимально прояснить ситуацию. «Сегодня наш посол общается с МИД и с коллегами в Минске», – сообщил Песков. По словам представителя Кремля, российская сторона рассчитывает, что «в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло».