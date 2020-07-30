Ученые описали механизм наступления на Земле ледникового периода

30.07.2020, 14:30, Разное

Американские исследователи выяснили, что ледниковые периоды на Земле образовывались в результате резких перепадов уровня солнечного излучения. Специалисты пришли к такому выводу, прибегнув к методу моделирования сценариев.

За всю свои историю Землю лишь два раза полностью сковывало ледяной коркой, которая превращала ее в один огромный «снежок»: 2,4-2,1 млрд и 850-630 млн лет назад. После окончания второго периода оледенения на планете возникла сложная многоклеточная жизнь, однако причины подобных резких изменений климата до сегодняшнего момента оставалась загадкой для ученых. Чтобы ее решить, американские специалисты из МТИ смоделировали несколько сценариев.

Известно, что у Земли есть собственные механизмы контроля уровня падающего на ее поверхность солнечного света и углекислого газа в атмосфере. Резкое снижение солнечной радиации, касающейся поверхности, могло стать результатом массового пробуждения и активизации вулканов, после чего возникала положительная обратная связь, которая приводила к появлению льдов. А чем больше их площадь, тем больше рассеивающая способность земной поверхности. Из-за этого солнечные лучи отражались в космическое пространство и не могли нагреть планету.

Через определенный промежуток времени Земля полностью покрывалась ледяной коркой. Она препятствовала выветриванию горных пород, параллельно с этим в атмосфере увеличивалась концентрация углекислого газа, что приводило к появлению парникового эффекта, который и выводил планету из «зимней спячки».