Российские зрители выбрали лучшие сериалы 2020 года

30.07.2020, 14:23, Разное

На вершине хит-парада оказался российский сериал “Зулейха

открывает глаза”. Картина снята по одноименной книге писательницы Гузель

Яхиной.

Премьера ленты состоялась в апреле. Картина наделала много шума. Против

сериала выступили коммунисты, а также татарские националисты. Авторов обвинили

в искажении истории. Отметим, что исполнительница главной роли в теленовелле “Зулейха открывает глаза” Чулпан Хаматова призналась, что после выхода нескольких эпизодов

ей начали поступать угрозы от неизвестных лиц.

Вторую строчку списка занял “Триггер”. Сериал повествует о

психотерапевте, который использует в практике необычные методы. Специалист

погружает клиентов в ситуацию мощнейшего стресса, тем самым избавляя их от

подсознательных страхов. Главную роль в теленовелле исполнил зять актера Михаила

Боярского Максим Матвеев. Лента получила хорошие рейтинги, поэтому создатели

решили снимать ее продолжение.

Бронзу в рейтинге получила зарубежная драма

режиссера Паоло Соррентино “Новый Папа”. Лента является продолжением не менее

популярной теленовеллы “Молодой Папа”. В

картине снялись Джуд Лоу, Джон Малкович, Сильвио Орландо и российская актриса

Юлия Снигирь.

Четвертую строчку занял фильм-биография “Магомаев”, в

котором роль легендарного вокалиста исполнил актер Милош Бикович. Картина

рассказывает о знакомстве Муслима Магомаева с оперной певицей Тамарой Синявской. В пятерку

лидеров вошел многосерийный триллер “Колл-центр”.

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Публикация от ��️K A R I N A��️ (@golder_keri) 21 Апр 2020 в 12:50 PDT

Отечественным зрителям очень понравились теленовеллы “Мир!

Дружба! Жвачка!” – криминальная комедия, повествующая о жизни российских

подростков 90-х, а также “Мир дикого запада” – американская фантастика о живущих

среди людей андроидах. Высоко аудитория оценила ленты: “Чужак”, “Патриот”, “Ищейка”,

“Убивая Еву” и “Миллиарды”.