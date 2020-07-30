 

Саша Черно из “Дома-2” родила сына: Слишком долго ждали

30.07.2020, 14:23, Разное

Врачи были уверены, что Саша Черно родит не позже 20 июля. Они оказались не правы. Мальчик появился на свет 30-го числа. Вес малыша составил 3,6 килограмма, а рост – 55 сантиметров. Саша и ее наследник чувствуют себя хорошо.

От любимой не отходил ни на шаг Иосиф Оганесян. За их отношениями следила вся страна, поэтому молодой человек продолжил делиться с поклонниками самыми сокровенными моментами. В последние дни он даже принимал ставки – спросил у подписчиков, в какой день появится малыш.

Саша не откладывает мобильный телефон ни на минуту. Она поблагодарила поклонников за поддержку. Девушка призналась, что ее переполняют эмоции. “Слишком долго ждали малыша”, – отметила она.

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Публикация от Дом-2 (@dom2_tnt) 30 Июл 2020 в 2:17 PDT

Кстати, недавно Саша Черно снялась полуобнаженной, несмотря на беременность и далекую от идеала фигуру. Недоброжелатели высмеивали фотографии звезды “Дома-2”. Сначала девушка резко реагировала на выпады хейтеров, но потом перестала обращать на них внимание.

Напомним, что в реалити-шоу “Дом-2” беременны еще четыре участницы. Такого не было за всю историю проекта.





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