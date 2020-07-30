 

Валерия выразила свое отношение к представителям ЛГБТ

30.07.2020, 14:23, Разное

Алена Жигалова напомнила артистке, что ее супруг Иосиф Пригожин крайне негативно относится к людям нетрадиционной ориентации. Певица отметила, что не настолько радикальна, однако в любом случае против того, чтобы дети видели, как целуются мужчины.

“Я против вообще пропаганды, но каждый человек вправе жить так, как ему нравится, как ему удобно”, – сказала Валерия. Артистка добавила, что у нее много друзей, которые являются представителями ЛГБТ-сообщества. “Я их искренне люблю и уважаю”, – уточнила звезда.

По словам Валерии, ее знакомые, которые предпочитают однополые союзы, никогда не будут выпячивать эту сторону своей жизни и кому-то что-то навязывать. “Это люди интеллигентные, глубоко воспитанные, уважающие себя и других людей тоже”, – заверила певица.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Янв 2019 в 4:57 PST

Знаменитость уверена: нетрадиционная сексуальная ориентация является биологически неоправданной. “Мы таким образом сокращаем население наше. Если все вдруг завтра решат, что они пойдут в другую сторону, то мы вымрем все”, – подчеркнула исполнительница.

Валерия прокомментировала и слухи о том, что ее сын Арсений Шульгин гей. Артистка посмеялась над желтой прессой, которая распространила подобное вранье. “Он в 16 лет ушел из дома, считай, из-за девушки. Хотел самостоятельной жизни”, – подытожила супруга продюсера.





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