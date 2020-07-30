 

В Росстате исключили ошибки при подсчете умерших от COVID-19

30.07.2020, 14:16, Новости дня

Статистика смертности россиян от COVID-19 достоверна и двойного учета быть не может, сообщил замруководителя Росстата Павел Смелов.

«Ежемесячно мы публикуем статистику, она открыта, по май включительно опубликована. По численности умерших, по численности умерших от коронавируса мы делаем детальную разбивку: прямая смерть от коронавируса или, возможно, от него, но надо подождать заключение от патологоанатомов», – цитирует РИА «Новости» Смелова.

По его словам, патологоанатомам дается на заключение до 45 дней, поэтому случаются задержки в пересчете статистики.

«У нас четыре колонки, и мы раскладываем всех умерших по этим колонкам. Двойного счета здесь быть не может. После уточнения диагноза он может перейти из одной графы в другую. Если патологоанатом уточняет, что это был не COVID, а, например рак, – мы переносим в колонку там, где рак, но укажем, что у него был коронавирус», – подытожил замруководителя службы.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о заболевании, которое повышает риск смерти при коронавирусе в 12 раз.

Напомним, ученые из Имперского колледжа Лондона заявили, что высокий уровень гормона кортизола, вырабатывающегося при стрессе, повышает риск смерти от корон





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