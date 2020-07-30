Кравчук согласился стать полпредом в Контактной группе

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30.07.2020, 14:16, Новости дня

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать главой киевской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Я принял решение: если я смогу, а я хочу этого, хочу что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я согласился», – сообщил он в видеообращении после визита в офис президента страны Владимира Зеленского.

Видеообращение обнародовано в четверг в эфире телеканала «Украина 24», передает ТАСС.

В среду президент Украины Владимир Зеленский назвал бывшего украинского лидера Леонида Кравчука и вице-премьера Алексея Резникова в числе кандидатов на должность полномочного представителя Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Во вторник бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе из-за возраста. Представитель РФ в группе Борис Грызлов заявлял, что политический опыт и авторитет экс-президента Украины сдерживали активность киевской «партии войны». 





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