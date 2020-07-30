Аналитики рассказали о вероятности повторения для рубля «черного августа» 1998 года

30.07.2020, 14:09, Разное

За два последних месяца рубль существенно ослаб по отношению к зарубежным валютам. Аналитики финансовых рынков прогнозируют вероятность повторения ситуации 1998 года, названной «черным августом».

Как пишет «Политэксперт», сейчас за евро приходится платить 85 рублей, курс доллара уже превышает 72 рубля. Из-за подобных колебаний стоимости иностранной валюты существуют опасения девальвации. Такая ситуация наблюдалась в 1998 году, в то время она привела к дефолту в стране. Ослабление российской валюты аналитики считают результатом снижения ключевой ставки. Это снизило рейтин облигаций федерального займа (ОФЗ) для компаний, которые могли бы инвестировать в отечественную экономику. Спрос на рубль упал, что и стало причиной многих негативных явлений в экономике.

Относительно девальвации рубля эксперты уверены, что она возможна, но только в виде управляемого процесса. Такой шаг могут предпринять, чтобы поддержать бюджет и экспортеров. Стоит отметить, что при этом ослабевают и позиции доллара, американская валюта потеряла на российском рынке 0,7 евро в относительной курсовой стоимости.

Для современных российских условий повторение дефолта августа 1998 года моловероятно. В конце 1990-х годов рубль подешевел в три раза, инфляция тогда достигла рекордного уровня за всю историю страны. Это было вызвано недостатком средств в резервных фондах Центрального банка РФ. Для погашения долга перед нерезидентами не хватало 11 миллиардов долларов, что и вызвало дефолт. Сейчас же в РФ задолженность полностью может быть покрыта за счёт золотовалютных резервов, а ее размер – один из самых низких в мире.