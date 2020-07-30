На Украине испытали дымовую шашку

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30.07.2020, 14:08, Новости дня

Во Львовcкой области прошли госиспытания дымовой шашки УДШ-У, которую разработало предприятие НПЧП «Спарринг-Вист Центр».

По результатам испытаний были подтверждены «заявленные разработчиком характеристики отечественного пиротехнического средства», членами государственной комиссии был подписан соответствующий акт, передает Defense Express.

  

Отмечается, что испытаниям «предшествовала кропотливая работа специалистов НПЧП «Спарринг-Вист Центр», которая длилась несколько лет». В частности, разработана» современная система дистанционного управления дымопуском»: это система, состоящая из «современного военного компьютера, цифровой метеостанции и локальных пультов управления», которая способна одновременно управлять запуском почти 2 тыс. УДШ.

Подчеркивается, что такие дымовые шашки «крайне необходимы» ВСУ, так как они «являются чрезвычайно эффективными средствами маскировки», а старые запасы советских УДШ «на складах практически закончились».

Ранее Киев впервые провел летные испытания украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью. Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что ракета «может дотянуться» до российских кораблей в Новороссийске.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина готовит для нападения на Россию собранную на коленке ракету.





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