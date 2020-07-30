 

Ефремов отказался просить об особом порядке рассмотрения дела

30.07.2020, 14:08, Новости дня

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом, не будет просить суд рассмотреть его дело в особом порядке, так как он не признает вину, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«Теоретически можно рассмотреть в особом порядке, но для этого надо признать вину. Мы ее не признаем», – передает ТАСС его слова.

Так, в случае рассмотрения дела в особом порядке суд не исследует доказательства, а наказание в этом случае может составить ниже низшего предела, то есть в случае Ефремова – менее пяти лет. Сейчас ему грозит от пяти до 12 лет колонии.

Адвокат также уточнил, что Ефремов даст показания в конце судебного процесса.

«Я думаю, что он даст показания в конце процесса. Подсудимый по закону может это сделать в любой момент», – добавил он.

Напомним, находящийся под домашним арестом актер Михаил Ефремов в четверг доставлен в Пресненский суд Москвы для участия в предварительном слушании дела.

Ранее сообщалось, что адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский показал уникальные документы из уголовного дела – бумагу с признанием актера Михаила Ефремова вины в смертельной аварии, хотя адвокат Эльман Пашаев ранее подтвердил отказ актера от признания вины, заявив, что они с Ефремовым «давно» от этого отказались и собираются представить свою позицию в суде.

Напомним, в среду Ефремова увезли в Пресненский суд столицы на предварительное слушание. В суде он заявил, что является индивидуальным предпринимателем, а не актером, а также отказался от дачи показаний во время следствия.

При этом родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, решили довериться прокурору и суду при выборе наказания артисту, хотя у них есть право формально заявить, какое именно наказание они считают справедливым.





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