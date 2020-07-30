 

В районе Пуэрто-Рико сформировался новый тропический шторм

30.07.2020, 14:05, Новости дня

Тропический шторм «Исайас», сформировавшийся в районе Пуэрто-Рико в среду вечером, бушует над Карибским морем.

Предупреждения о тропическом шторме выпущены в отношении значительной части Карибского бассейна, включая Пуэрто-Рико, Американские и Британские Виргинские Острова, остров Сент-Мартин, Доминиканскую Республику, Гаити и часть Багамских островов.

Если «Исайас» будет двигаться по сложившейся траектории, то он может приблизиться к Флориде к выходным.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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