В районе Пуэрто-Рико сформировался новый тропический шторм
30.07.2020, 14:05, Новости дня
Тропический шторм «Исайас», сформировавшийся в районе Пуэрто-Рико в среду вечером, бушует над Карибским морем.
Предупреждения о тропическом шторме выпущены в отношении значительной части Карибского бассейна, включая Пуэрто-Рико, Американские и Британские Виргинские Острова, остров Сент-Мартин, Доминиканскую Республику, Гаити и часть Багамских островов.
Если «Исайас» будет двигаться по сложившейся траектории, то он может приблизиться к Флориде к выходным.
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Русская служба «Голоса Америки»
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