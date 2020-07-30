 

Песков сыронизировал о «непьющих белорусах» в похожей одежде на территории России

30.07.2020, 13:53, Новости дня

На территории РФ есть много непьющих белорусов, которые носят похожую одежду, это не делает их нарушителями закона, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя то, что задержанные под Минском россияне были похоже одеты и не употребляли алкоголь.

Он отметил, что граждане РФ и Белоруссии свободно ездят друг к другу, передает РИА «Новости».

«В Российской Федерации находится огромное количество белорусских мужчин, в том числе и в похожей одежде, которые также ведут себя не характерно, не употребляют алкоголь, как вчера говорилось… Поэтому это не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди», – сказал Песков.

Он добавил, что поэтому Кремль и ждет информации о том, что совершили россияне, «что стало причиной для их задержания, почему якобы еще 200 россиян разыскивают на территории Белоруссии».

Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в РФ «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву. 





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