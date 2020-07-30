 

Россиянам решили упростить выдачу субсидий по ЖКХ

30.07.2020, 13:53, Новости дня

Правительство упростит условия выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«С начала следующего года людям не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, доказывающую их право на субсидию. Соответствующее постановление подготовлено», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.

Всю необходимую информацию будет собирать уполномоченный орган. В процессе задействуют единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

По словам Мишустина, все эти решения правительства нужны, чтобы людям не приходилось ходить по инстанциям и кабинетам за документами.

Напомним, в апреле бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Мишустина запретить взыскивать неустойку по платежам за коммунальные ресурсы с предприятий, пострадавших от распространения коронавируса, и запретить отключать их от услуг ЖКХ за долги.





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