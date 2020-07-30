 

Бизнесмена из Ингушетии назвали возможным организатором убийства Эльджаркиева

30.07.2020, 13:53, Новости дня

Бизнесмену Хасану Полонкоеву предъявили обвинение в создании террористического сообщества и в организации убийства главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Хасану Полонкоеву, кроме обвинения по ч. 3 ст. 205 («Террористический акт»), предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества»). Следователи считают, что именно он организовал покушение на Эльджаркиева», – отметил собеседник ТАСС.

Также Следственный комитет предъявил обвинение в участии в террористическом сообществе и совершении теракта 11 фигурантам дела о покушении на Эльджаркиева.

«СК РФ предъявил 11 фигурантам дела обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»). Никто из них вину не признал», – сказал источник.

Напомним, в декабре 2019 года сообщалось, что предводителем ОПГ, которую подозревают в причастности к убийству Эльджаркиева, является известный в регионе бизнесмен Хасан Полонкоев.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что следствие квалифицирует как террористический акт нападение на руководителя ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Эльджаркиева и его брата застрелили в ноябре 2019 года на западе Москвы. Автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет».

Подразделение Эльджаркиева, раскрыло четыре экстремистских группировки. СМИ сообщали, что в отношении подразделения Эльджаркиева якобы поступали жалобы на пытки.





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