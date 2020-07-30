 

Ефремова доставили в суд для участия во втором судебном заседании

30.07.2020, 13:48, Новости дня

Находящийся под домашним арестом актер Михаил Ефремов доставлен в Пресненский суд Москвы для участия в предварительном слушании дела о ДТП со смертельным исходом.

От дома до суда Ефремова сопроводили на легковой машине ФСИН России, сотрудники которой следят за соблюдением установленных артисту ограничений. Отвечать на вопросы журналистов Ефремов в очередной раз отказался, передает РИА «Новости».

Ожидается, что в ходе проходящего в закрытом режиме предварительного слушания стороны определят дату рассмотрения дела по существу.

Кроме того, туда же прибыл защитник Ефремова Эльман Пашаев, передает ТАСС.

«Настрой у меня боевой, но пока преждевременно говорить о линии защиты», – сказал он.

Ранее сообщалось, что адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский показал уникальные документы из уголовного дела – бумагу с признанием актера Михаила Ефремова вины в смертельной аварии, хотя адвокат Эльман Пашаев ранее подтвердил отказ актера от признания вины, заявив, что они с Ефремовым «давно» от этого отказались и собираются представить свою позицию в суде.

Напомним, в среду Ефремова увезли в Пресненский суд столицы на предварительное слушание. В суде он заявил, что является индивидуальным предпринимателем, а не актером, а также отказался от дачи показаний во время следствия.

При этом родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, решили довериться прокурору и суду при выборе наказания артисту, хотя у них есть право формально заявить, какое именно наказание они считают справедливым.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего неоднократно отказывались от материальной помощи.





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