Ребенка умершего рэпера Картрайта передали органам опеки

30.07.2020, 13:48, Новости дня

Ребенка погибшего в Петербурге украинского рэпера Александра Юшко (Энди Картрайт), изъяли органы опеки, сообщили в пресс-службе Центрального района города.

«Ребенка уже изъяли, он находится в органах опеки на данный момент. И вопрос будет решаться в рамках их деятельности. Потому что семья украинская, они приехали сюда на гастроли, оба не граждане России», – сообщили в пресс-службе ТАСС.

Там добавили, что ребенок малолетний, но точный возраст не сообщили.

Отмечается, что Юшко находился в РФ без регистрации. Источник агентства в следственных органах сообщил, что смерть рэпера могла наступить из-за передозировки наркотиками, а его сожительница, не обращаясь в экстренные службы, пыталась расчленить тело и скрыть факт его смерти.

При этом уголовное дело по факту происшествия СК возбудил по статье «Убийство». Напомним, расчлененные останки участника Versus Battle, рэпера Энди Картрайта несколько дней пролежали в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительной версии, тело мужчины расчленила его жена.