 

Кобзев призвал не допустить массовых вырубок леса у Байкала

30.07.2020, 13:48, Новости дня

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в рамках совещания с участием президента Владимира Путина призвал не допустить массовых вырубок леса у озера Байкал.

Кобзев напомнил, что 24 июля Советом Федерации был одобрен законопроект об особенностях регулирования отдельных отношений для модернизации, расширения магистральной инфраструктуры и внесения изменений в отдельные законодательные акты России. Одно из положений законопроекта содержит поправку к Федеральному закону «Об охране озера Байкал», допускающую сплошные рубки на землях лесного фонда при проведении указанных выше работ.

«Эта норма вызвала значительный общественный резонанс и обеспокоенность жителей Иркутской области. Мы прекрасно понимаем важность вопросов экономического развития страны в целом и транспортной инфраструктуры в частности, объективно оцениваем важность подобных преобразований для области. Однако мы не можем игнорировать и необходимость соблюдения баланса экономических и экологических интересов, особенно в вопросах, касающихся озера Байкал», – сообщил в ходе совещания Кобзев, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Он указал, что власти Иркутской области уже начали совместную работу с руководством «Российских железных дорог» о реализации применения данного закона на территории региона.

«В связи с этим, уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас дать поручение РЖД совместно с правительством Иркутской области, научным, экологическим сообществом о заключении соглашения по проведению дополнительных мер в части строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, чтобы и реализовать закон, и не навредить экологической экосистеме озера Байкал. Совместно с РЖД мы готовы представить предложения в месячный срок и доложить Вам в установленном порядке», – сообщил Кобзев.

Также в ходе этого совещания Путин назвал непростой экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском, который входит в список городов России с самым загрязненным воздухом.





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