СБУ инициирует запрос об экстрадиции задержанных в Белоруссии «украинцев»

30.07.2020, 13:30, Новости дня

Служба безопасности Украины (СБУ) инициирует запрос в офис генерального прокурора об экстрадиции задержанных в Белоруссии граждан, среди которых якобы есть украинцы.

«СБУ будет обращаться из запросом относительно экстрадиции задержанных в Белоруссии, среди которых есть граждане Украины», – сообщила украинская служба Би-би-си со ссылкой на пресс-службу СБУ.

При этом в ведомстве не сообщили, для какого количества человек будут запрашивать экстрадицию. По данным спецслужбы, среди задержанных граждан Украины есть те, кого давно разыскивает полиция.

Согласно международным правилам, запрос об экстрадиции может подавать только Генпрокуратура.

Между тем, Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.

Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали даватьпоказания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в РФ «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву.