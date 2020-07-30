Американского студента приговорили к колонии за драку с полицейскими в Москве

30.07.2020, 13:30, Новости дня

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида за драку с полицейскими прошлым летом, сообщили в суде.

«Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья), и приговорил к девяти годам лишения свободы», – передает РИА «Новости» сообщение суда.

Отбывать наказание Риду предстоит в колонии общего режима. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

По данным обвинения, Рид, временно проживая в Москве, в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Студент не успокаивался, и его решили доставить в отдел полиции. По пути американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию.

Согласно приговору, преступление студент совершил в состоянии алкогольного опьянения. Перед оглашением он пообещал больше никогда не пить водку.