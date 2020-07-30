 

Райан Рейнольдс потратил 5000 долларов, чтобы помочь незнакомке вернуть украденную игрушку: в чем причина такой щедрости

30.07.2020, 13:20, Разное

Несколько дней назад Райан Рейнольдс прочел в новостях историю, которая, казалось бы, его не касается, можно было бы просто посочувствовать и забыть, но актер поступил по-другому. В прошлую пятницу у 28-летней Мары Сориано из Ванкувера украли рюкзак, в котором находились документы, iPad и плюшевый медведь, и именно последний имел огромное значение для девушки. В игрушке находилась аудиозапись голоса мамы Мары, Мэрилин, которая скончалась от онкологического заболевания в возрасте 53 лет летом 2019 года. С тех пор как женщина попала в хоспис, ее голос сильно изменился, стал неузнаваемым, и те слова, записанные на диктофон, – одни из последних до изменений. Мэрилин говорит дочери, как она любит ее, как гордится ею и как всегда будет рядом.

Мара Сориано с найденным медведем

Эта история тронула сердце Райана, и в воскресенье он написал в Twitter:

Ванкувер: 5000 долларов любому, кто вернет этого медведя Маре. Никаких вопросов. Думаю, каждый  хотел бы, чтобы игрушка вернулась домой.

Примеру актера последовали и другие знаменитости: телеведущий Джордж Стромболуполус и режиссер Роусон Маршалл Тербер предложили еще по 5000 долларов. Такое солидное вознаграждение за игрушку встрепенуло весь Ванкувер, и уже вчера медведь был возвращен хозяйке почти в том же виде, в каком был украден – пропали только его очки. 

Счастливейшая новость… Спасибо каждому, кто проводил поиски. И спасибо человеку, укравшему медведя, за то, что он сохранил его в первоначальном виде. Ванкувер – ты нереальный! – написал несколько часов назад в том же Twitter Райан.

Райан Рейнольдс

Мара уже поблагодарила актера, а по сети распространилось видео ее встречи с медведем.

VIDEO: @drawmaradraw has been reunited with her teddy bear that contains her late mother’s voice. Says two good samaritans returned the bear Tuesday night after taking it from the original thief. @[email protected]@[email protected]#FOUNDMARASBEARpic.twitter.com/G2UCiPaCRG

— Dan Burritt (@DanBurritt) July 29, 2020





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